Finnveran mukaan investoinneissa on tapahtunut selkeä muutos

Investointiaikeita on Finnveran mukaan eniten pääkaupunkiseudulla, Päijät-Hämeessä, Lapissa sekä Etelä-Savossa.

Kaikki yritysten investointiaikeita kuvaavat ennusteet osoittavat Finnveran mukaan tällä hetkellä kohti koillista, vaikka huipputasolle on vielä matkaa.

– Investoinneissa on tapahtunut viime syksyn ja tämän kevään aikana selkeä muutos. Yhä useampi kasvuyritys hakee Finnveralta rahoitusta, kertoo Finnveran aluejohtaja Mirjam Sarkki.

Hänen mukaansa yritykset tarvitsevat rahoitusta varsinkin kone- ja laite- sekä kiinteistöinvestointeihin. Erityisesti kasvavilla yrityksillä avun tarve rahoituksessa voi olla suuri, sillä niillä on harvoin tarpeeksi vakuuksia hakea kaupallista rahoitusta.

Investointien vetureina toimivat Finnveran mukaan teollisuusalan yritykset. Tärkein ulkopuolisen rahoituksen käyttökohde ovat investoinnit koneisiin ja laitteisiin. Muutos on Finnveran mukaan iso, sillä aiemmin rahoitusta on haettu pääosin käyttöpääomaksi.

– Osa investoinneista on korvausinvestointeja eli yritykset korvaavat vanhentunutta kalustoa uudella. Tämäkin on siinä mielessä positiivinen ilmiö, että korvausinvestointien avulla yritykset pystyvät toimimaan tehokkaammin ja siten parantamaan kilpailukykyään, Sarkki kertoo.

Varsinaista investointien aaltoa ei ole kuitenkaan näköpiirissä. Esimerkiksi palveluala on investoinneissa varovainen. Sarkin mukaan kehitys on maltillista, mutta pientä positiivisuutta on näköpiirissä.