Tuloskausi puolivälissä ja lähes odotusten mukainen

Suomalaisyhtiöiden tuloskausi on edennyt puoliväliin. Helsingin pörssissä tuloksensa on raportoinut 48 yritystä, ja raportoimatta on vielä noin 54 osavuosikatsaustta huhti-kesäkuulta.

Tähän mennessä yritysten liikevaihto on mennyt FIMin mielestä odotusten mukaisesti, tulos alle odotusten ja tulos ilman kertaeriä lähes odotusten mukaisesti.

"Kiitos Nokian, 2Q17-tuloskausi oikeni lähes odotusten mukaiseksi", FIMion maanantaisessa aamukatsauksessa todetaan.

Nokia raportoi viime viikolla odotuksia selvästi paremmasta tuloksesta.

Positiivisesti tuloksellaan ilman-kertaeriä on FIMin mukaan yllättänyt kahdeksan yritystä.

Odotusten mukaisesti voittonsa raportoi 15 yritystä, ja negatiivisesti yllätti 22 yritystä.