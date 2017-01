Talouden huippuvuosi luvassa Euroopassa? Indeksit lupaavat jyrkkää kasvua ja uusia työpaikkoja

Euroalueen talous on kääntymässä vahvempaan kasvuun.

Jopa Italian tehdastuotannon merkit ovat pitkästä aikaa erittäin positiiviset.

IHS Markitin tuoreiden ostopäällikköindeksilukujen perusteella euroalueella on odotettavissa vahvaa kasvua tehdastuotannossa. Ostopäällikköindeksien luvut perustuvat teollisuuden ostopäälliköiden haastatteluihin, ja ne kertovat tulevaisuuteen suuntautuvista odotuksista.

Euroalueen ostopäällikköindeksin lukema oli 54,9 joulukuussa. Lukema on paras sitten huhtikuun 2011. Kun lukema on yli 50, se tarkoittaa kasvavaa tuotantoa.

– Euroalueen tehdastuotanto lähtee vuoteen 2017 vahvalta pohjalta, IHS Markitin johtava ekonomisti Chris Williamson sanoi EurActiville.

Hänen mukaansa joulukuun ostopäällikköindeksi vastaa noin neljän prosentin vuotuista kasvua.

Ranskassa ja Saksassa tuotannon ja uusien tilausten kasvuvauhti oli jyrkkää.

Ostopäällikköindeksi koheni kaikissa euroalueen maissa. Saksassa lukema oli 55,6, joka on paras lukema kolmeen vuoteen. Ranskassa lukema oli 53,5, joka on paras lukema yli viiteen vuoteen. Espanjassa lukema oli 55,3, joka on paras vuoteen. Jopa Italiassa lukema oli vahva 53,2 ja kohenemaan päin.

Kasvu selittyy tuotannon ja uusien tilausten nopealla kasvulla. Ulkomaisen kysynnän kasvu selittyi euron vaihtokurssin alenemisella. Nopeampaa viennin kasvua oli nähtävissä erityisesti Ranskassa, Italiassa, Espanjassa, Alankomaissa ja Itävallassa.

Kasvanut kysyntä on johtanut vahvaan uusien työpaikkojen kasvuun.