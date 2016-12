EU:n rakenne- ja investointirahastoista on sijoitettu jo 130 miljardia

Rakenne- ja investointirahastojen määrärahoista 20 prosenttia eli lähes 130 miljardia euroa on investoitu muun muassa pienyrityksiin, tutkimukseen, laajakaistaan ja energiatehokkuuteen.

Tukea on saanut 274 000 yritystä. Tukea työllistymiseen on saanut 2,7 miljoonaa ihmistä. Biologisen monimuotoisuuden tilaa on parannettu 11 miljoonalla hehtaarilla maatalousmaata. Miljoonalle EU:n rahoittamalle hankkeelle on myönnetty yhteensä lähes 60 miljardia euroa.

ERI-rahastoista on vuosina 2014–2020 käytettävissä investointirahoitukseen 638 miljardia euroa, josta 181 miljardia euroa on tarkoitettu tutkimukseen ja innovointiin, digitaaliteknologiaan ja suoraan tukeen pk-yrityksille.

Tarkoitus tukea yli kahta miljoonaa pk-yritystä EU:ssa vuoteen 2020 mennessä.

Välikatsaus on ensimmäinen vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle annettavista raporteista, joissa seurataan ERI-rahastojen 533 ohjelman täytäntöönpanoa.