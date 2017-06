Etlan mukaan vienti vetää ja teollisuustuotanto kasvaa ennustettua nopeammin

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos arvioi maaliskuun ennusteessaan, että teollisuuden tuotos kasvaa 1,8 prosenttia tänä vuonna ja ensi vuonna 2,5 prosenttia.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin alkuperäisen sarjan mukaan koko teollisuuden tuotanto kasvoi kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa 2,3 prosenttia viimevuotisesta. Työpäiväkorjattuna kasvua kertyi kaksi prosenttia ja kausitasoitettuna 2,4 prosenttia.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto on useamman vuoden kestäneen alamäen jälkeen kääntynyt kasvuun, samoin paperiteollisuuden tuotanto ja vienti nousevat ensi vuonna tuntuvasti.

Uusien vientitilausten arvo putosi tammi-maaliskuussa edellisestä neljänneksestä, mutta niiden arvo kuitenkin nousi vuodentakaisesta.

Metallien jalostuksen vientihinnat ovat kovassa nousussa, tammi-huhtikuussa ne kohosivat 26 prosenttia edellisvuodesta. Ensi vuonna nousutahti kuitenkin hidastuu huomattavasti. Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa on lähestymässä vuoden 2008 tasoa. Moottoriajoneuvojen viennin määrä lisääntyy tänä vuonna arviolta runsaat 20 prosenttia viimevuotisesta.

Paperiteollisuuden tuotanto ja vienti nousevat ensi vuonna tuntuvasti, kun Äänekosken uusi biotuotetehdas on täydessä käynnissä.

Etla arvioi, että työllisyys ja työpanos kohoavat ennustejaksolla noin prosentin vuosivauhtia.

Puutuoteteollisuudessa investointiaste pysyy lähivuosina ennallaan. Kemianteollisuuden kannattavuus pysyy ennustevuosina hyvänä, koska yksikkötyökustannukset edelleen hieman alenevat.

Venäjän asettamat elintarvikkeiden tuonnin rajoitukset jatkuvat ainakin koko tämän vuoden. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa Venäjän osuus Suomen elintarvikkeiden viennistä oli 5,6 prosenttia ja juomien viennistä 8,9 prosenttia.

Rakentaminen hidastuu

Talonrakentamisen kasvun Etla odottaa hidastuvan kuluvan vuoden jälkipuoliskolla. Ensi vuonna talonrakentamisen aktiviteetti vaimenee edelleen ja asuntojen uudistuotannon kasvu normalisoituu pitkän aikavälin kolmeen prosenttiin.

Talonrakentamisen kasvun hidastuminen vaimentaa myös maa- ja vesirakentamisen kasvua. Investointien kasvu vaimenee, mikä työvoimakustannusten laskun tukemana parantaa rakennusyritysten kannattavuutta.

Yksityisten palvelutoimialojen tuotos kasvaa yli kaksi prosenttia tänä vuonna ja ensi vuonna 1,5 prosenttia. Kaupan alan kasvu hidastuu tänä vuonna jonkin verran. Autokaupan kasvu hidastuu selvästi, mutta muuten vähittäiskaupan kehitys on edelleen kohtalaista.

Rakennusalan kasvu tukee myös tukkukaupan kehitystä.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan arvonlisäys kasvaa kuluvana vuonna suhteellisen kovaa vauhtia. Sitä tukee muun muassa ulkomaisten matkailijoiden määrän kasvu. Hotellien keskimääräinen huoneenkäyttöaste on ennätyksellisen korkea, mikä tukee alan investointeja.

Kuljetuksen ja varastoinnin arvonlisäys on vähentynyt, kun bruttokansantuotteen kasvu on nojannut paljolti palvelualoihin. Toimialalla on Etlan mukaan kuitenkin nähtävissä positiivista kehitystä.