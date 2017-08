Etla: Ovien sulkeminen ei ole Suomelle vaihtoehto

Etlan uudessa kirjassa Riding the Wave – Finland in the Changing Tides of Globalisation kuvataan Suomen talouden kehitystä globalisaation eri vaiheissa.

– Osoitamme, että Suomi on hyötynyt suuresti osallistumisestaan kansainväliseen työnjakoon ja vaihdantaan, ja ettei se ole johtunut häiriöiden puuttumisesta. Päinvastoin, Suomi on menestynyt monista pahoista shokeista huolimatta päälinjoiltaan hyvän politiikan ja vahvojen instituutioiden ansiosta, kertoo Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä tiedotteessaan.

Hänen lisäkseen muita kirjan kirjoittajia ovat tutkijat Petri Rouvinen, Jyrki Ali-Yrkkö ja Markku Lehmus Etlasta.

Kirjoittajien mukaan Suomi ei ole välttynyt politiikkavirheiltä, mutta politiikan peruslinja on kuitenkin ollut hyvä. Viime vuodet ovat tosin osoittaneet, että erikoistunut talous on haavoittuva.

– Ovien sulkeminen ei ole Suomelle vaihtoehto. Jatkossa huomio on kiinnitettävä sopeutumiskyvyn vahvistamiseen, Vihriälä korostaa.

Työmarkkinoilla tarvitaan lisää joustavuutta. Osaamista ja innovaatiotoiminnan mahdollisuuksia on parannettava sekä turvaverkkojen toimivuutta kehitettävä.

Pohjoismainen malli on kirjan mukaan erinomainen lähtökohta, mutta nykymuodossaan sen suomalainen versio ei toimi riittävän hyvin.

Kirja julkaistaan torstaina 24. elokuuta Etlan suuren globalisaatioseminaarin yhteydessä Helsingissä.