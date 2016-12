Työllisyysaste noussut ja köyhyys vähentynyt EU:ssa

Komission ESDE-katsauksen mukaan Työttömyysaste on kuitenkin edelleen korkea, ja maiden välillä on suuria eroja. Työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa on totuteltava työn uusiin muotoihin.

Työssä käyvien eurooppalaisten määrä ylsi kaikkien aikojen ennätykseen eli 232 miljoonaan. Viime vuonna luotiin kolme miljoonaa työpaikkaa, joista suurin osa on vakinaisia. Kokoaikainen työ on useimmissa tapauksissa tehokas suoja köyhyyttä vastaan.

Köyhyys- tai syrjäytymisriskin alaisen väestön osuus EU:ssa on alhaisin viiteen vuoteen (23,7 %). Pienin köyhyys- tai syrjäytymisriski on Tshekissä, Suomessa, Alankomaissa ja Ruotsissa.

Työtä vailla on kuitenkin edelleen 8,6 prosenttia eurooppalaisista. Katsauksesta käy ilmi, kuinka vaikeaa työhön palaaminen on ollut kriisin (2008–2013) jälkeisinä vuosina. Kolmen vuoden aikana vain noin joka kahdeksas työtön onnistui löytämään itselleen vakinaisen kokoaikaisen työpaikan.

Myös korkea nuorisotyöttömyys (yli 20 %) on edelleen polttava ongelma. Suomessa työttömyysaste oli viime vuonna yli keskiarvon eli 9,4 prosenttia työvoimasta. Myös nuorten työllisyystilanne oli Suomessa viime vuonna EU:n keskiarvoa heikompi, sillä 15-24-vuotiaista työmarkkinoilla olevista 22,4 prosenttia oli työttömänä.

Kaksi miljoonaa pakolaista vaikea työllistää

Työnteko muuttuu talouden digitalisoitumisen myötä. Erityisesti digitaalisten alustojen lisääntyminen ja jakamistalous tulevat tarjoamaan uusia työmahdollisuuksia varsinkin itsensä työllistäville.

Tieto- ja viestintätekniikan investoinnit ovat tuottaneet kolmanneksen EU:n talouskasvusta vuosina 2005–2010, mutta moniin alan työpaikkoihin on edelleen vaikea löytää osaajia.

Tasa-arvoistumisen elpymisestä on vihdoin lupaavia merkkejä sen jälkeen, kun eriarvoistuminen alkoi lisääntyä voimakkaasti vuoden 2009 syvän taantuman jälkeen.

Suuria eroja on kuitenkin vielä, ja työmarkkinat, sosiaaliturvajärjestelmät ja instituutiot eri puolilla EU:ta suoriutuivat hyvin vaihtelevasti talouden shokeista. Katsauksesta käy ilmi muun muassa, että Suomessa ero miesten ja naisten työllisyysasteen välillä on EU:n pienin, sillä naisten työllisyysaste on vain 2,1 prosenttiyksikköä miesten vastaavaa pienempi.

Vuonna 2015 ja vuoden 2016 yhdeksänä ensimmäisenä kuukautena EU-maihin jätettiin lähes 2,2 miljoonaa turvapaikkahakemusta. Eniten turvapaikkahakemuksia tehtiin Saksaan ja Ruotsiin.

Pakolaisten on kuitenkin hankala päästä työmarkkinoille. Tyypillisiä esteitä ovat alhainen koulutustaso ja puutteellinen kielitaito.

– Investoiminen pakolaisten koulutukseen ja kielitaitoon sekä heidän osaamisensa tunnustaminen ovat avainasemassa työmarkkinoille integroitumisessa. Integroituminen lisää EU:n työvoimapotentiaalia väestön ikääntyessä, katsauksessa sanotaan.