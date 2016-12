Kansa pitää ilmastonmuutoksen hillintää energia- ja ilmastopolitiikan ykköstavoitteena

Lähes kolmannes asettaa sen ykköstavoitteeksi ja 61 prosentilla se on kolmen tärkeimmän tavoitteen joukossa, kertoo Energiateollisuus ry:n teettämä kyselytutkimus.

Myös uusiutuvan energian osuuden lisääminen saa miltei yhtä suuren kannatuksen top 3:n joukossa, mutta ykköstavoitteeksi sen asettaa vain 18 prosenttia vastaajista.

Noin puolet vastaajista nostaa kolmen tärkeimmän tavoitteen joukkoon myös kohtuullisen energian hinnan ja energiaomavaraisuuden kasvattamisen.

Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä näkee kansalaisten näkemyksissä selkeän viestin: päästövähennykset ovat keskeisin elementti taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

– Tämä on ollut alankin näkemys jo pitkään, ja sen onnistumiseksi tarvitsemme nykyistä paremmin toimivan EU:n päästökauppajärjestelmän. Päästövähennyksiin tähdätään myös kansallisesti, esimerkiksi liikenteen osalta, mikä edellyttää toimenpiteitä vaikkapa sähköisen liikenteen ja biopolttoaineiden edistämiseksi. Tässäkin mielessä on hyvä huomata, että päästövähennystavoitteilla on kansalaisten vankka tuki, Leskelä sanoo.

Suomalaisista selvä enemmistö (79 %) on sitä mieltä, että vaikka kokonaisenergian kulutus ei enää kasva, sähkönkulutus jatkaa kasvuaan. Näkemys on vankistunut viime vuosien aikana.

Samanlaista trendiä on nähtävissä, kun kysytään, voisiko sähkö olla Suomelle hyvä vientituote. Täysin tai jokseenkin tätä mieltä on 55 prosenttia vastanneista, kun väitteen kanssa toista mieltä on vain 13 prosenttia.

Kyselytutkimuksen suomalaisten energia-asenteista toteutti IRO Research Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta lokakuussa 2016. Tutkimuksessa haastateltiin tuhat kansalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.