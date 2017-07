EK:n Jussi Mustonen varoittaa tuhlailusta: Ei käytetä rahoja, joita ei vielä ole

Jussi Mustonen toivoo hallituksen talouspoliittiselta linjalta ennen kaikkea malttia.

– Emme odota suuria käännöksiä suuntaan tai toiseen. Toiveena on, että esimerkiksi veropolitiikalla ylläpidetään näkymää, että yritysten ja kansalaisten tulevaisuudenusko saadaan pysymään vahvana, Jussi Mustonen sanoo Verkkouutisille.

Elinkeinoelämä ei kaipaa uusia kustannuksia. Toisaalta Mustonen varoittaa hallitusta löysästä rahojen käytöstä.

Suomi on astunut talouden kasvu-uralle muita maita jäljessä. EK:n suhdannebarometristä selviää, että paikoin yrityksissä on tullut jo kapasiteetti vastaan, kun investoinnit ovat viime vuosina olleet pieniä. Alueellisesti alkaa näkyä jo pulaa osaavasta työvoimaista. Pidemmällä aikavälillä talouskasvun potentiaalia vaimentaa väestön ikääntyminen. Alkuvuodesta kasvu on ollut ripeää, mutta tuleville vuosille arvioidaan vaimenevaa kasvua. Jossain vaiheessa suhdanne myös jälleen taittuu.

– Tärkeintä finanssipolitiikan varautumisessa on, että ei tehdä sellaisia ratkaisuja, että nyt tuhlataan sellaiset rahat, mitä ei oikeasti ole vielä käytettävissä, Mustonen sanoo.

Hänen mielestään kannattaa pitää yllä neutraalia finanssipolitiikkaa.

– Ei tehdä myöskään kielteisiä jarrutuspäätöksiä kovin nopeasti, Mustonen sanoo.

Hän kuitenkin kehottaa hallitusta täyttämään lupauksen palkansaajien suhteen niin, että ensi vuonna ansiotulojen verotusta kevennättäisiin vähintäänkin niin, että inflaation aiheuttamat menetykset kompensoitaisiin.

Mustonen korostaa, että pidemmällä aikavälillä on tärkeää, että talouspolitiikassa keskityttäisiin rakenteellisiin uudistuksiin.

Katso Jussi Mustosen haastattelu videolta.