Kuluttaja-asiamies varoittelee televisiokaupoista lähetystekniikan muuttuessa: Myyjillä suuri vastuu

Antennitalouksissa asuvien kuluttajien, joilla ei vielä ole teräväpiirtolähetykset mahdollistavaa televisiota tai digiboksia, on hankittava sellainen ennen muutosta.

Kuluttaja-asiamies Päivi Hentusen mukaan kuluttajan kannattaa olla ostoksilla tarkkana, sillä Viestintäviraston teettämän tutkimuksen mukaan noin joka neljännessä liikkeessä on vielä myytävänä vanhan lähetystekniikan mukaisia laitteita. Kaikki myyjät eivät myöskään ole perehtyneitä uuden tekniikan vaatimuksiin.

Päivi Hentunen muistuttaa, että elektroniikka-alan myyjien on aina myyntilanteissa kerrottava selvästi, jos myynnissä olevalla televisiolla tai digiboksilla ei voi katsoa televisio-ohjelmia lähetystekniikan muutoksen jälkeen.

– Tämä tieto on oltava näkyvästi esillä myös verkkokaupoissa. Lisäksi elektroniikka-alan on seurattava aktiivisesti maksullisten kanavien tilannetta, koska maksu-tv-kanavat tulevat siirtymään DVB-T2-lähetyksiin muita kanavia aikaisemmin.

Viestintäviraston kesäkuussa teettämän tutkimuksen mukaan myyjien perehtyneisyydessä DVB-T2-siirtymään on suuria eroja. Puutteita esiintyi erityisesti marketeissa ja muissa kuin erikoisliikkeissä. Myyjät eivät myöskään olleet erityisen aktiivisia antamaan tietoa siirtymästä ja sen edellyttämistä vaatimuksista television hankinnassa.

– Kuluttajansuojalain mukaan kuluttajalle on ennen kaupan tekemistä annettava selkeästi ja ymmärrettävästi tiedot laitteen pääominaisuuksista. Kuluttajien on saatava ostopäätöksen tueksi ajankohtaista tietoa laitteista ja niiden mahdollisista rajoituksista. Laitteiden tekninen ja niihin liittyvien ohjelmistojen kehitys on nopeaa, mutta myyjien on tunnettava myymänsä tuotteet ja niiden keskeiset erot, Hentunen toteaa.

Osalla antennitalouksista on jo muutoksen vaatimat laitteet, eikä tällöin tarvitse välttämättä tehdä uusia hankintoja.

– Kuluttajan kannattaa ennen uuden television tai digiboksin hankkimista tarkistaa, onko jo käytössä olevissa laitteissa DVB-T2-viritin, joka mahdollistaa televisio-ohjelmien katselun myös siirtymän jälkeen, muistuttaa taajuushallinnon johtaja Jarno Ilme Viestintävirastosta.

Teräväpiirto- eli HD-lähetykset mahdollistava televisio tai digiboksi oli Viestintäviraston ja liikenne- ja viestintäministeriön toukokuussa teettämän selvityksen mukaan 37 prosentilla niistä kotitalouksista, joissa TV-ohjelmia on mahdollista vastaanottaa vain antenniverkon kautta.

DVB-T2-siirtymä ei koske talouksia, joissa katsotaan tv-ohjelmia kaapeliverkosta, laajakaistan kautta IPTV:stä tai satelliitilla.

Miten tarkistaa asia:

– Jos laitteen teknisistä tiedoista ilmenee laitteen sisältävän DVB-T2-virittimen, televisio-ohjelmia voi muutoksen jälkeenkin katsoa kyseisillä laitteilla.

– Myös www.testatutlaitteet.fi -sivustolta voi tarkistaa, onko käytössä oleva televisio tai digiboksi Antenna Ready HD -sertifioitu.

– Antenna Ready HD -merkintä kertoo siitä, että vastaanotin on testattu Suomessa ja sillä voi antenniverkossa katsoa televisiolähetyksiä DVB-T2-siirtymän jälkeenkin.

– Jos televisiossa tai digiboksissa ei ole Antenna Ready HD -merkintää tai DVB-T2-viritintä, vanhan television saa toimimaan myös tulevaisuudessa, jos siihen on yhdistetty DVB-T2-virittimellä varustettu digiboksi.