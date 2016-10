Jättipankin kriisitoimet – rekrytoinnit jäihin

Financial Timesin mukaan Deutsche Bankin johto on lähettänyt muistion divisioonajohtajilleen. Muistiossa linjataan rekrytointien jäädyttämisestä. Pankilla on 100 000 työntekijää ympäri maailmaa ja se yrittää säästöohjelmalla hälventää huolia, jotka liittyvät pankin vakavaraisuuteen.

Rekrytointikielto ei tosin koske pankin valvontatoimintoja, jonne pitäisi rekrytoida peräti tuhat ihmistä lisää, koska pankin pitää vakuuttaa viranomaiset siitä, että oma valvonta on kestävällä pohjalla.

Deutsche Bankin näkymät ovat herättäneet huolta erityisesti sen jälkeen, kun yhdysvaltalaisviranomaiset vaativat pankilta noin 12,5 miljardin euron korvauksia liittyen vuoden 2008 asuntolainakriisiin. Pankin kurssi on romahtanut pohjalukemiin.