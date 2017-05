Naiset kokevat vähättelyä autokaupoissa mutta pankki haistaa nyt rahan

Epävarmuus rahoituksen saamisessa on Danske Bankin mukaan tällä hetkellä kaikkein merkittävin syy autounelmien toteuttamatta jättämiselle. Pankin tuoreessa kyselyssä lähes 60 prosenttia vastaajista saattaa jättää auton hankkimatta, jos varmuutta rahoituksen saamisesta ei ole.

Kaikista vastaajista jopa 86 prosenttia olisi valmis hoitamaan auton hankintaan liittyviä asioita verkossa. Autonhankintansa aloittaa 84 prosenttia vastaajista etsimällä tietoja ja vertailemalla netissä erilaisia vaihtoehtoja. Autokaupat voisi lyödä lukkoon verkossa 14 prosenttia vastaajista.

Altti Kuuri Danske Financesta uskoo, että jatkossa kasvava osa autokaupasta hoitunee alusta loppuun verkossa. Myös autokauppaan liittyvän rahoituksen hoitaminen itsenäisesti verkossa on hänen mukaansa yhä tärkeämpää suomalaisille.

Vastaajista 31 prosenttia etsii tietoa rahoituksesta digitaalisissa kanavissa, ja kolmannes heistä olisi valmis tekemään rahoitushakemuksen itsenäisesti verkossa etukäteen. Rahoituksen olisi valmis hankkimaan verkossa yli 40 prosenttia alle 46-vuotiaista, kun taas yli 46-vuotiaista vastaava luku on hiukan alle 20 prosenttia.

– Auton hankinnan digitaaliset palvelut houkuttelevat kaikista eniten alle 46-vuotiaita. Autokaupan toimijoiden onkin syytä hankkia valmiudet digitalisoitumiseen, koska nuoremmat autonostajat haluavat jo nyt kaupoille verkkoon, Kuuri arvioi pankin tiedotteessa.

Alle 46-vuotiaista lähes puolet olisi valmis maksamaan auton verkossa, ja yli 46-vuotiaiden keskuudessakin noin kolmannes vastaajista on samalla kannalla.

Naisostajan unelma autokaupoilla on ympäristöystävällinen ja edullinen auto, jonka kulutus on pieni ja rahoitus on taattu. Miehet sen sijaan unelmoivat hienommista ja paremmin varustelluista autoista. Naisista 63 prosenttia valitsisi alle 20 000 euroa maksavan auton, kun taas miehistä vastaava luku on 49 prosenttia.

Naisasiakkaista 42 prosenttia kokee, että myyjät suhtautuvat heihin eri tavalla kuin miesasiakkaisiin, ja 61 prosenttia kokee, että myyjät sivuuttavat naisen ostajana ja puhuttelevat ensisijaisesti mukana olevaa miestä autokaupoilla. Alle 36-vuotiailla naisilla kokemukset ovat vielä tätäkin kielteisempiä, vähättelyä koki heistä jopa 74 prosenttia.

Danske Bankin mukaan tämä kohtelu näkyy siinä, että alle 36-vuotiaista naisista merkittävästi suurempi osa aikoo jatkossa vähentää autoliikkeissä asiointia ja siirtyä hoitamaan auton ostamiseen liittyviä asioita verkossa itsenäisesti.

– Naiset ovat erityisen kiinnostava kohderyhmä toisaalta asiakaskokemuksen parantamisen osalta, mutta erityisesti juuri digitaalisen autokaupan kehittämisessä, Kuuri toteaa.

Pankki tosin muistuttaa, että valtaosa naisista kokee kuitenkin saavansa vastauksen kysymyksiinsä autokaupan myyjältä asiallisesti ja vähättelemättä.

Auton hankinnasta unelmoi tuoreen kyselyn perusteella joka viides suomalaisista, ja näistä lähes joka toinen aikoo myös toteuttaa autounelmansa vuoden sisällä. Tärkeimpänä valintakriteerinä suomalaiset pitävät auton taloudellisuutta, ja joka viides valitsisi sähkö-, kaasu- tai hybridiauton.