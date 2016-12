Lohkoketjuteknologia tekee arvon siirtämisestä yhtä helppoa kuin kuvan jakamisesta

Lohkoketjuteknologiasta odotetaan internetin mullistavaa uudistusta, kun arvon siirtämisestä ihmisten välillä tulee yhtä helppoa kuin kuvan tai videon jakamisesta sosiaalisessa mediassa. Lohkoketjuteknologia on tietokantojen avoimen jakamiseen perustuva järjestelmä, joka on keskeisin innovaatio kryptovaluutta Bitcoinin taustalla. Bitcoinin myötä teknologian toimivuus on jo testattu. Nyt teknologiaa halutaan soveltaa niin päästökauppaan kuin timanttien alkuperän varmistamiseen.

Hyperledger Projectin toimitusjohtaja Brian Behlendorf kiteytti puheenvuorossaan Slushissa, että lohkoketjuteknologian etu on siinä, että se on täysin läpinäkyvä ja mahdollistaa transaktioiden selvittämisen välittömästi. Hän on itse kiinnostunut lohkoketjuteknologian soveltamisesta älykkäisiin sopimuksiin.

Airbitzin toimitusjohtaja Paul Puey katsoi, että teknologia voi parantaa huomattavasti internetin turvallisuutta ihmisten identiteettien kannalta. Lightningin toimitusjohtaja Elizabeth Stark kiteytti, että lohkoketjuteknologia on avannut maaiman tietokannoille.

Lohkoketjuteknologian parissa Microsoftilla työskentelevä Thomas Conté totesi, että siirto voi koskea mitä vain, eikä sen välttämättä tarvitse tarkoittaa kryptovaluuttaa. Hän mainitsi esimerkkinä ylimääräisen sähköenergian myynnin suljetussa kauppapaikassa. Conté huomautti, että teknologia mahdollistaa myös sen varmistamisen, että työpaikkaa hakevalla ihmisellä on oikeasti olemassa tutkinto, jonka hän väittää itsellään olevan.

Ethcoren toimitusjohtaja Jutta Steiner totesi, että Blockchain on keino osoittaa tuotteiden aitous. Se voi koskea digitaalisia tuotteita, mutta aivan yhtä hyvin esimerkiksi maataloustuotteiden sertifikaatteja.