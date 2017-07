Autoala ennustaa kasvun jatkuvan

Kesäkuussa ensirekisteröitiin Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan 10 860 uutta henkilöautoa, mikä oli yhden prosentin verran vuodentakaista enemmän. Tänä vuonna ensirekisteröityjen henkilöautojen määrä oli kesäkuun lopussa enää 1,6 prosenttia viime vuoden vastaavaa pienempi. Ero oli vielä huhtikuussa noin 4 prosenttia.

Tammi-kesäkuussa uusia pakettiautoja on rekisteröity 25,1 prosenttia viime vuotta enemmän. Uusia pakettiautoja rekisteröitiin kesäkuussa 1 408, mikä on 17,8 prosenttia vuodentakaista enemmän.

Kuorma-autojen ensirekisteröinnit ovat tammi-maaliskuussa olleet 11,4 prosenttia viime vuotta suuremmat. Yli 16 tonnin kuorma-autoja on rekisteröity alkuvuonna 19,7 prosenttia vuodentakaista enemmän. Kuorma-autoja ensirekisteröitiin kesäkuussa 349, mikä oli 24,6 enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa.

Uusia linja-autoja rekisteröitiin tammi-kesäkuussa 201, mikä oli 9,8 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Uusia linja-autoja rekisteröitiin kesäkuussa 28.

Autoalan kesäkuussa päivitettyjen lyhyen aikavälin ennusteiden mukaan ensirekisteröintien määrä kasvaisi tänä vuonna 120 000 henkilöautoon ja 16 500 pakettiautoon. Henkilöautojen rekisteröinnit olisivat tällöin 0,8 prosenttia ja pakettiautojen 18,8 prosenttia viime vuotta suuremmat.

Vuonna 2018 henkilöautoja on arvioitu ensirekisteröitävän 125 000, mikä tarkoittaisi noin 4 prosentin kasvua kuluvaan vuoteen nähden.

Alkuvuonna uusien autojen kysyntää jarrutti Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan yksityisen kulutuksen hidastunut kasvu. Viime kuukausien aikana odotukset talouden kasvusta ovat kuitenkin olleet aiempaa selvästi valoisampia. Lisäksi alhainen korkokanta ja rahoitusmahdollisuuksien monipuolistuminen heijastuvat autojen hankintaan.

Pakettiautojen kysyntä on ollut yhtäjaksoisesti kasvussa jo lähes kahden vuoden ajan. Pakettiautojen kysynnän kasvua selittää Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan taloudellisen toimeliaisuuden lisääntyminen sekä 2010-luvun alkuvuosien pienet pakettiautojen ensirekisteröintimäärät, jotka näkyvät vaihtoautojen suurena kysyntänä.

Raskaiden kuorma-autojen myynnin on ennakoitu tänä vuonna kasvavan 12 prosenttia 2 900 ajoneuvoon. Määrä on tiedotuskeskuksen mukaan vähitellen palaamassa 2000-luvun alun vuosien tasoon pitkän taloudellisen matalasuhdanteen päätyttyä. Myös kevyiden kuorma-autojen kysynnän on ennakoitu hieman kasvavan.