Attendo ostaa hoivapalveluyhtiö Mikevan 150 miljoonalla eurolla

Attendo Ab sanoo tiedotteessaan yritysoston vahvistavan sen palvelutarjontaa mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten asumispalvelujen saralla sekä täydentää maantieteellisesti Attendon tarjontaa ikäihmisten palveluasumisessa.

Mikevalla on noin 2800 asukaspaikkaa, joiden lisäksi rakenteilla on yli sata asukaspaikkaa. Myyntihinta on 150 miljoonaa euroa.

Mikeva aloitti toimintansa vuonna1987 ja sillä on nykyään noin 2 300 työntekijää 122 palveluyksikössä ympäri Suomea. Mikeva tuottaa hoivapalveluja mielenterveyskuntoutujille, eri vammaisryhmille ja ikäihmisille. Mikevan liikevaihto oli viime vuonna 101 miljoonaa euroa.

Yhtiö on kasvanut voimakkaasti viime vuosina yritysostojen ja omien uusien yksiköiden perustamisen myötä. Mikevalla on tällä hetkellä noin 2800 asukaspaikkaa, joista noin 300 on täyttövaiheessa. Tämän lisäksi rakenteilla on yli 100 uutta asukaspaikkaa.

Yritysosto vaatii Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.