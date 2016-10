Muutokset asuntolainojen ja vertaislainojen sääntelyyn parantavat asiakkaan asemaa

Kuluttajansuojalakiin lisätään erityissäännökset asuntoluotoista sekä muista kuluttajaluotoista, joiden vakuudeksi annetaan asunto.

Luotonantajan on vertailun helpottamiseksi annettava asuntoluottoa koskevat tiedot vakiomuotoisella lomakkeella ennen luottosopimuksen tekemistä. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa myös luotonantajan liiketiloissa tehty asuntoluottosopimus 14 päivän kuluessa, kun nykyisin peruuttamisoikeus koskee vain etämyynnissä ja kotimyynnissä tarjottuja asuntoluottoja.

Uutta on kaikkia luotonantajia koskeva luoton kytkykaupan kielto. Luottotarjouksen ehtona ei saa olla, että kuluttaja tekee samalla sopimuksen toisesta palvelusta, esimerkiksi vakuutuksesta, luotonantajan tai tämän kanssa yhteistoiminnassa toimivan tahon kanssa.

Yhdistetyt tarjoukset, joissa kuluttaja saa luoton edullisemmin ehdoin ostaessaan myös jonkin toisen palvelun, ovat jatkossakin sallittuja, kunhan kuluttajalla on halutessaan oikeus saada luotto myös ilman lisäpalvelun ostamista.

Koron muuttamiseen selvennys

Koron muuttamista koskevia kuluttajansuojalain säännöksiä puolestaan selvennetään siten, että kuluttajaluoton korko voi muuttua vain viitekoron muutosten mukaisesti ja edellyttäen, että koron muuttamisesta on sovittu luottosopimuksessa.

– Muilla perusteilla lainan marginaalia tai kokonaiskorkoa ei siis saa muuttaa luottosuhteen aikana, kertoo oikeusministeriö

Samalla selvennetään, että asuntoluotossa luotonantajalla on oikeus periä marginaali kokonaisuudessaan myös silloin, kun viitekorko on negatiivinen, jos luottosopimuksessa näin on sovittu.

Niin ikään kuluttajaluotosta perittävien maksujen muuttamista koskevia säännöksiä tiukennetaan. Esimerkiksi velan lyhennyksestä perittävän suoraveloitusmaksun korotus ei saa olla suurempi kuin tosiasiallinen lisäys suoraveloituksen kustannuksissa.

Myös niin sanottua vertaislainatoimintaa koskeva sääntely uudistuu. Vertaislainojen välittäminen kuluttajille edellyttää välittäjän rekisteröintiä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämään rekisteriin. Vertaislainojen välittäjän on huolehdittava siitä, että luottosuhteessa noudatetaan kuluttajaluottoja koskevia säännöksiä, kuten säännöstä korkokatosta.