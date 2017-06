Asuntokaupan ennustetaan jatkuvan vakaana

Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL:n mukaan asunnon vaihtoa suunnittelevan on nyt hyvä olla ajoissa liikkeellä, sillä kiinnostavimmat kohteet myydään nopeasti, kun hinta on kohdallaan.

– Jo vuoden 2016 kesä osoitti, että lomaa käytetään nykyään asunnon etsintään ja kauppamäärät eivät laske merkittävästi kesän aikana, kertoo Suomen kiinteistönvälittäjien toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

Loma-asuntojen kysynnän ennustetaan pysyvän ennallaan tai hieman piristyvän. Trendikohde on nyt hirsirakenteinen ns. mummonmökki, jossa on siisti piha ja ympäristö. Mökin ei välttämättä tarvitse sijaita veden äärellä, mutta mökkimatka saisi olla mieluiten enintään tunnin.

Sähkön ja veden tulo sekä jäteveden käsittely ovat nousseet arviointikriteereiksi mökkiä etsittäessä. Hintataso on kuitenkin yksi merkittävimmistä syistä, miksi niiden kysyntä on kovaa. Hintatason tulisi kuitenkin niissä olla mieluiten 50 000 euron tienoilla.

– Maaseudulla sijaitsevat omakotitalot ovat myös usein ns. mökkihintoja edullisempia, ja niihinkin kannattaa tutustua, sanoo Mannerberg.

Unelmamökki on ison veden rannalla

Edelleen suomalaisten unelmamökki on veden äärellä, mutta siihen sijoitettava rahamäärä ei saisi olla paljoa yli 100 000 euron. Tästä johtuen loma-asuntojen toteutuvien kauppahintojen odotetaan jopa laskevan.

Loma-asunnoissa on usein merkittäviä myyjien tunnearvoihin perustuvia hintaodotuksia, jotka eivät toteudu ostajien katsoessa pelkkiä faktoja.

Mukavuudet, sijainti sekä rakennusten ja ympäristön kunto ovat asioita, joita ostaja arvio. Monet perheet ovatkin ongelmallisessa tilanteessa, kun suvun mökki ei kiinnostakaan nuorempaa sukupolvea. Usein kunnostukseen on vuosien varrella uhrattu merkittäviä summia rahaa, jota ei saadakaan takaisin myytäessä.

Hyväkuntoinen, mukavuuksin varustettu, loma-asunto rannikolla tunnin tai kahden päässä Helsingistä länteen on kuitenkin edelleen hinnaltaan yleensä kovinta tasoa ja niistä ollaan valmiita maksamaan eniten. Merkittävä havainto ennusteessa on myös se, että Itä-Suomessa mökkikaupassa odotetaan selvää vilkastumista.

Turussa kova kysyntä ja hinnat nousussa

Kerrostaloasuntojen kauppa on normalisoitunut ja lisääntynyt kysyntä nostaa kysytyimpien asuntojen hintoja lievästi. Talvella ennustettu kysynnän nousu on toteutunut vuoden alkupuoliskolla. Moni toteuttaa nyt jo vuosia lykättyä asunnonvaihtoa talousluottamuksen ja uskon työpaikkojen säilymiseen noustua merkittävästi alkuvuoden aikana.

Kasvukeskuksissa ennustetaan kysynnän jatkuvan suurempana kuin muualla Suomessa. Erityisesti Turun alueella uutiset telakkateollisuudesta ovat nostaneet kysyntää merkittävästi ja sitä myöten myös hintatason odotetaan nousevan. Turussa myös vuokra-asuntojen kysynnän odotetaan kasvavan merkittävästi.

Omakotitalokaupan kysyntä on kohentunut koko maassa. Merkittävää on nyt myös rivitalokaupan selvät kysynnän lisääntymisen ennusteet erityisesti Oulun, Tampereen ja Turun seudulla. Kysynnän lisääntymisen myötä myös lievää hintojen kohoamista on odotettavissa.

Omakotikaupassakin on selvä trendi siihen, että niitä ostetaan kasvukeskusten lähistöltä.