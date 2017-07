Uusien asuntojen kauppa kasvoi alkuvuonna

Suomen asuntokauppaa ryyditti tammi-kesäkuussa kaksi päälinjaa: vahvasti viime aikoina kasvaneella uusien asuntojen kaupalla oli edelleen kasvua ylläpitävän veturin rooli. Vanhojen asuntojen kauppa puolestaan polki osapuilleen edellisvuoden tammi-kesäkuun tasolla. Myyntitilastoista kertoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto.

Hyvin ottajansa ovat alkuvuonna löytäneet uudet kerrostaloasunnot, joiden kauppa kasvoi kesäkuussakin vajaat 20 prosenttia edellisvuodesta. Käytettyjen asuntojen puolella kaupan tahti on ollut rauhallisempi. Käytettyjen asuntojen kauppa ylsi tammi-kesäkuussa kokonaisuutena lähes viime vuoden alkuvuosipuoliskon yhteismäärään.

Asuntokaupan iso kuva on Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton¨ mukaan tällä hetkellä kokonaisuutena kohtuullisen suotuisa. Erityisesti kuluttajien luottamuksen viimeaikainen vahvistuminen ja asuntosijoittamisen suosio ovat olleet omiaan tukemaan Suomen asuntomarkkinoita. Asuntokauppa on käynyt hyvin etenkin suurimmissa kaupungeissa.

– Uusien asuntojen myynti on ollut edelleen kasvussa viime vuoteen verrattuna, mutta voimakkain kaupan kasvu näyttäisi olevan rauhoittumaan päin. Uudisasuntokaupan tärkein tuote eli kerrostaloasunnot kävivät kesäkuussa edelleen hyvin kaupaksi. Hyvää kasvua nähtiin myös uusien omakotitalojen kaupassa. Sen sijaan uusien rivitaloasuntojen kaupassa nähtiin kesäkuussa jopa miinusmerkkistä kehitystä, luonnehtii tilannetta KVKL:n toimitusjohtaja Jukka Malila.

Vanhojen asuntojen puolella alkuvuoden kauppakertymä oli kesäkuun loppuun mennessä osapuilleen viime vuoden tasolla. Kehitys jakautui kahteen: vuoden 2017 ensimmäinen kvartaali toi käytettyjen asuntojen kauppamäärään kasvua, mutta toisen kvartaalin osalta mentiin miinukselle.

– Kuluttajien luottamus talouteen, työllisyyden kehittyminen, muuttoliikkeen jatkuminen ja edelleen jatkuva alhainen korkotaso luovat pohjaa kaupankäynnin vahvistumiselle, mutta vuoden toinen puolisko lopulta näyttää, mille tasolle markkina tänä vuonna konkreettisesti asettuu.

Käytettyjen asuntojen kaupan tärkeintä yksittäistä artikkelia eli käytettyjä kerrostaloasuntoja välitettiin tammi-kesäkuussa 2017 yhteensä 15505 kappaletta, mikä on 1,3 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 vastaavana ajankohtana. Käytettyjä omakotitaloja on tammi-kesäkuussa 2017 välitetty yhteensä 6350 kappaletta, mikä on 0,8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Käytetyistä asuntotyypeistä heikoimmin on käynyt rivitalokauppa: rivitalokauppojen kokonaismäärä nousi 7150 kappaleeseen, mikä oli reilu 4,5 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-kesäkuussa. Yhteensä käytettyjä kerros-, rivi- ja omakotitaloja välitettiin tammi-kesäkuussa yhteensä noin 29000 kappaletta, mikä oli reilut 0,6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuukausitarkastelussa välitettyjen käytettyjen asuntojen osalta kesäkuun 2017 kauppamäärissä kirjattiin historiaan miinusmerkkinen kuukausi edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna. Esimerkiksi kauppavolyymiltään tärkeimmän asuntotyypin eli käytettyjen kerrostaloasuntojen kauppa supistui reilu 4 prosenttia viime vuoden kesäkuusta.

Käytettyjen kerrostaloasuntojen keskimääräinen myyntiaika oli kesäkuussa Helsingissä keskimäärin 52 vuorokautta ja käytettyjen omakotitalojen 146 vuorokautta.

Tilastot perustuvat Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton valtakunnalliseen KVKL-HSP –kauppatietopalveluun. Tiedot ovat epävirallisia ja voivat tarkentua/muuttua laskennan täydentyessä.