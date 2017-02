Talsa: Asuntokaupan vaaran paikat - pysähdy miettimään ennen kuin ostat

Asunnossa on tunkkainen haju

Tunkkainen haju asunnossa tai erikoiset väripoikkeamat kaakeleiden saumoissa voivat kieliä sisäilmaongelmista ja kosteusvaurioista. Uudenmaan maistraatin kuluttajaoikeusneuvoja Raija Marttala muistuttaa, että ongelmia voi olla, vaikka mitään merkkejä ei päällepäin näkyisikään.

Marttala kehottaa tutustumaan asuntoon huolella ennen ostopäätöstä. Näköalan ja keittiön kaapiston ihailun sijaan hän neuvoo kurkistamaan keittiön allaskaappiin. Pintamateriaaleissa kannattaa kiinnittää huomiota seikkoihin, jotka eivät vaikuta tavanomaiselta kulumalta.

Kopisevat laatat ja narisevat lattiat

Myynnissä olevaa asuntoa kannattaa tarkastella huolellisesti erilaisten rakennusvirheiden, vahinkojen ja kuluvien osien remontointitarpeen varalta. Tavanomainen kuluminen asunnon ikään suhteutettuna ei ole virhe, mutta voi vaatia remonttia.

Marttala vinkkaa tutkimaan pintamateriaaleja koputtelemalla: seinässä oleva laatta kuulostaa erilaiselta, kuin alustastaan irronnut. Myös lattian narina voi kertoa kiinnitysongelmista. Jos laatat kylpyhuoneessa irtoilevat, on vähintään kysymys huonosti tehdystä laatoituksesta mutta kyseessä voi olla myös kosteusvaurio.

Taloyhtiö ihmeen velaton ikäänsä nähden tai remontteja ei ole tehty

Marttala kehottaa ottamaan yhteyttä taloyhtiön isännöitsijään taloyhtiön talouslukujen varmistamiseksi. Varsinkin vanhojen talojen remontteihin otetut lainat eivät aina ole oikein ilmoitettu. Isännöitsijältä kannattaa kysyä myös suunnitteilla olevista remonteista tehdyistä kuntotutkimuksista.

Taloyhtiö, jossa remontteja ei ole tehty vuosikausiin eikä niitä ole suunnitteillakaan, merkitsee yleensä sitä, että remontteja voi olla tulossa kerrallaan useita. Taloyhtiöt velvoitetaan nykyään tekemään remonttisuunnitelmat. Jos ne puuttuvat, kannattaa vakavasti harkita ostamista.

Yhteisten tilojen huono kunto

Repsahtamaan päästetyt yhteiset tilat voivat Marttalan mukaan olla merkki siitä, että yhtiötä on muutenkin hoidettu huonosti.

Lähialueella kaavamuutos vireillä

Ostajalle voi olla tärkeätä, että alueella on puisto tai leikkipaikka tai että naapuritontille ei kohoa kymmenkerroksinen kerrostalo. Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen kehottaakin tutkimaan kunnan tai kaupungin nettisivuilta, onko lähialueella vireillä kaavamuutoksia.

Huoneiston muutostyöt

Jos käy ilmi, että asuntoon on tehty muutostöitä, kannattaa selvittää, onko muutostöistä tehty ilmoitus taloyhtiölle, onko työtä valvottu ja onko asunnosta kaadettu seiniä tai tehty muita muutoksia.

– Yhtiön vastuu korjaustilanteessa rajoittuu perustasoon. Jos asuntoon on tehty perustasosta poikkeavia ratkaisuja, ja asunnon laatua on korotettu, omistaja maksaa perustason ylittävät korjauskustannukset, jos asunnossa sattuu jokin korjausta vaativa vahinko, Pynnönen toteaa.

Esimerkiksi, jos asukas on rakentanut asuntoon saunan kokonaan itse, korjaus on vahinkotilanteessa kokonaan osakkaan vastuulla.

Vastikerästit

Samalla, kun tiedustelee isännöitsijältä taloyhtiön veloista ja remontista, kannattaa kysäistä myös, että onko myyjä maksanut vastikkeet ajoissa. Maksamattomista vastikkeista saattaa pahimmillaan langeta ostajalle iso lasku.

Yhtiössä on riita vireillä

Oikeudessa riitely on kallista ja jos riitä on vireillä ostohetkellä, lasku tulee maksettavaksi vasta, kun oikeudessa on käyty, kertoo Pynnönen.

Vireillä olevasta riidasta ei välttämättä ole mainintaa isännöitsijäntodistuksessa, joten taas kannattaa kilauttaa joko hallituksen puheenjohtajalle tai isännöitsijälle.

Yhtiöllä on vuokratontti ja sopimus on päättymässä

Isännöitsijätodistukseen on merkitty, onko talo rakennettu omalle vai vuokratontille. Jos vuokrasopimus on päättymässä, vuokraan on mahdollisesti tulossa korotuksia. Se taas tarkoittaa korotusta yhtiövastikkeeseen.

Uusissa taloyhtiöissä voi olla mahdollista lunastaa tontin osuus asuntokaupan yhteydessä.