Kulutusluottoa 300 000 eurolla ja lisää hakemassa? – Pysähdy ja mieti hetki

Velkaantuminen pitäisi Suomen Asiakastiedon mukaan saada katkaistua, jotta hakijan talous voisi tervehtyä. Tällöin luotonmyöntäjä välttyisi luottotappiolta, ja yhteiskunta saisi pitää taloudellisesti itsenäisen jäsenen. Ylivelkaantuminen on kallista henkilölle itselleen sekä myös yhteiskunnalle.

– Kielteinen luottopäätös on parhaimmillaan merkki huolenpidosta. Se viestii, että velkaongelmia olisi nyt syytä yrittää ratkoa hakemalla mieluummin neuvonta-apua kuin uutta luottoa, muistuttaa tiedotteessa liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen Suomen Asiakastiedosta.

Lähes 60 prosentilla kulutusluoton hakijoista on Asiakastiedon mukaan luottoja ennestään. Asiakastiedon havaintojen mukaan uutta luottoa on haettu pahimmillaan tilanteessa, jossa hakijalla on ollut muita kulutusluottoja peräti 300 000 euron edestä.