Maksuhäiriöitä jo 374 000 ihmisellä – enemmän kuin koskaan

Maksuhäiriöisiä henkilöitä oli Suomen Asiakastiedon mukaan maaliskuun lopussa jo lähes 374 000, mikä on enemmän kuin koskaan. Tämän vuoden alusta yhteensä noin 150 000 henkilölle on rekisteröity yli puoli miljoonaa maksuhäiriömerkintää. Maksuhäiriöiden määrä verrattuna viime vuoden alkuun on kasvanut 11 prosentilla.

– Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on kasvanut jatkuvasti, ja nyt on korkea aika alkaa puuttua ongelman syihin oikeilla, aidosti tehokkailla tavoilla. Hyvä tapa estää ylivelkaantumista on hyödyntää luottopäätöksissä ns. positiivista tietoa, eli tietoa kuluttajan muista luotoista ja niiden hoitamisesta. Hyvä asia on, että nyt finassisektori on laajalla rintamalla näyttänyt tälle ajatusmallille vihreää valoa, korostaa tiedotteessa liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen Suomen Asiakastieto Oy:stä.

Asiakastiedon näkemyksen mukaan kuluttajien maksuhäiriöt johtuvat ensisijaisesti siitä, että he ovat yhtä aikaa velkaantuneet liian moneen suuntaan. Jotta maksuhäiriöisten henkilöiden määrän kasvu saataisiin pysähtymään, kierre pitäisi katkaista ennen ylivelkaantumista ja ensimmäistä maksuhäiriötä. Luotolla ei enää myytäisi, jos luottovelvoitteita on jo liian moneen suuntaan.

Yksittäisten luottojen korkoprosentit eivät Muhosen mukaan kuluttajan taloutta kaada, vaan ongelmat ovat usein kasaantuneet ajan kuluessa. Nyt olemassa olevat ja ehdotetut korkokatot eivät ole vähentäneet maksuhäiriöisten määrää, vaan pikemminkin päinvastoin.

– Korttitalo romahtaa, kun rahalainojen lisäksi pitää maksaa myös muut elämisen kulut. Monelle kuluttajalle on vaikeaa seurata omaa maksukykyään ja herätä ajoissa, kun se on pettämässä. Jos luotottajalla ei ole tietoa kuluttajan olemassa olevista velvoitteista, riskeeraa hän omat saatavansa ja tahtomattaan myös syventää kuluttajan talouskuoppaa, Muhonen huomauttaa.