Ongelmat uhkaavat jos nuori ei tiedä luotolla ostamisen sääntöjä

Nuorilla 18-vuotiailla on mahdollisuus tehdä ostoksia luotolla. Suomen Asiakastiedon toimitusjohtajan Jukka Ruuskan mukaan luvassa on kuitenkin nopeasti ongelmia, jos perustietoa luoton ottamisen säännöistä ei ole.

Suomen Asiakastieto on järjestänyt vuodesta 2011 alkaen Tarkka Fyrkka -tapahtumia, joissa nuorille on jaettu perustietoa luottotiedoista ja lainan ottamisesta. Tilaisuuksiin on osallistunut jo noin 5000 nuorta.

– Kun nuorelle on selvää, että luotolla ostaminen tuo mahdollisuuksia, mutta myös vastuita, voidaan ongelmia välttää. Tämän takia olemme kokeneet tärkeäksi osallistua nuorten talouskasvatukseen, Ruuska kertoo yhtiön tiedotteessa.

Hänen mukaansa talousasiat kiinnostavat nuoria, mutta heille kerrotaan valitettavan vähän esimerkiksi maksuhäiriön vaikutuksista elämään.

Asiakastiedon mukaan maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on ollut jatkuvassa kasvussa, mutta alle 20-vuotiaista entistä harvemmalla oli syyskuun lopussa maksuhäiriömerkintöjä.

– Osin tämä johtuu siitä, että rahoitusyhtiöt ovat kiristäneet luottopolitiikkaansa eivätkä enää juurikaan myönnä luottoja näin nuorille. Osansa muutoksessa on silti myös sillä, että oman talouden ylläpitoon ja ongelmiin liittyvistä asioista keskustellaan ja ne tehdään näkyviksi. On hienoa, että niin moni yritys ja yleishyödyllinen organisaatio nykyään pyrkii kehittämään nuorten taloudenhallinnan osaamista, Ruuska toteaa.