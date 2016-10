Apteekkariliitto lisäisi apteekkilupia ja kokeilisi hintakilpailua

– Viime aikoina keskustelu apteekkijärjestelmän uudistamisesta ja kilpailun lisäämisestä apteekkialalla on kuitenkin lisääntynyt. Samalla siihen on tullut vääristynyt kuva siitä, että me vastustaisimme alan kehittämistä, Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen.

Hän korostaa, että Apteekkariliitto suhtautuu uudistuksiin myönteisesti, kun samalla huolehditaan lääkitysturvallisuudesta, maankattavasta verkostosta, lääkkeiden hyvästä saatavuudesta, kotimaisesta omistuksesta ja terveydenhuollon tavoitteiden ensisijaisuudesta.

– Liitto haluaa olla mukana kilpailua lisäävien uudistusten suunnittelussa, jos niihin ryhdytään, ja olemme siksi valmistelleet ehdotuksemme keskustelun pohjaksi.

Lisää apteekkeja ja sivuapteekkeja

Yksi torstaina esitellyistä ehdotuksista on apteekkilupien määrän lisääminen. Apteekkariliiton mielestä apteekkilupien määrää voitaisiin lisätä sijainninohjaus säilyttäen.

– Apteekkilupia voitaisiin lisätä siellä, missä uusille apteekeille on tarvetta, mutta muutos pitäisi tehdä hallitusti ja pitäen kiinni siitä, että kattava apteekkiverkosto säilyy, Hirvonen sanoo.

Apteekkariliitto ehdottaa myös sivuapteekkien perustamisen helpottamista. Apteekkari voisi perustaa sivuapteekin esimerkiksi tietyn kilometrirajan sisällä pääapteekistaan ja tietyn kilometrirajan päähän lähimmästä toisesta apteekista.

Hintakilpailua reseptivapailla lääkkeillä

Apteekkariliiton mielestä myös hintakilpailua voitaisiin kokeilla reseptivapailla lääkkeillä. Sen sijaan reseptilääkkeissä samahintaisuus on perusteltua säilyttää, Apteekkariliitto katsoo.

– Lääkekorvauksissa on omavastuukatto ja reseptilääkkeiden markkinointi väestölle on kielletty koko EU:ssa, joten kilpailu reseptilääkkeiden vähittäishinnoilla ilman markkinointia tuskin toimisi Suomessakaan, Hirvonen sanoo.

Nykyisin apteekin lääkemyynnistä saama palkkio eli kate määräytyy lääketaksan mukaisesti, ja sitä leikataan valtiolle progressiivisella apteekkimaksulla, joka tasaa erikokoisten apteekkien tuloksia.

– Lääketaksaa uudistettiin vuoden 2014 alusta lukien siten, että apteekin katteen riippuvuutta lääkkeen hinnasta vähennettiin. Uudistamista kannattaa jatkaa tähän eurooppalaiseen suuntaan, joka huomioi nykyistä paremmin apteekin tekemän työn lääkkeitä toimitettaessa, Hirvonen lisää.

Liitto ehdottaa myös, että pari vuotta sitten ehdotuksensa jättäneen Apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittämistyöryhmän liki 60 esitysten toimeenpano aloitettaisiin viipymättä.