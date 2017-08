Päästöskandaali sotkee Saksan politiikkaa – "Volkswagenin osavaltioon" ennenaikaiset vaalit

Ala-Saksin osavaltion pääministeri Stephan Weil (SPD) ilmoitti maanantaina, että osavaltiossa järjestetään ennenaikaiset vaalit lokakuussa. Tätä ennen pääministeri oli joutunut selittelemään tapausta, jossa hän oli tehnyt Volkswagenin päästöskandaalia koskevaan lausuntoonsa muutoksia Volkswagenin pyynnöstä. Pääministeri istuu myös Volkswagen AG:n hallituksessa.

Ennenaikaiset vaalit eivät kuitenkaan johdu pääasiallisesti pääministeriin liittyvästä skandaalista, vaan siitä, että vihreiden edustaja Elke Twesten loikkasi konservatiiviseen CDU-puolueeseen, jonka jälkeen punavihreä koalitio menetti osavaltion parlamentissa enemmistönsä.

Loikkauskin tosin kytkeytyy Volkswageniin, kuten lähes kaikki asiat osavaltion politiikassa. Niin keskeinen Wolfsburgissa päämajaansa pitävä yhtiö on osavaltiolle.

Kun Ala-Saksin asukas äänestää osavaltion vaaleissa, hän ei äänestä pelkästään osavaltion johdosta, vaan myös Volkswagenin johdosta ja linjasta.

Tulevien osavaltiovaalien ytimessä on niin sanottu VW-laki. Kun Volkswagen päätettiin yksityistää vuonna 1960, säädettiin laki, jonka mukaan yksikään omistaja ei voi käyttää yhtiössä suurempaa kuin 20 prosentin äänivaltaa. Näin ollen Volkswagenin suurimmalla omistajalla, Porsche Automobil Holding SE:llä, ei ole kuin 20 prosenttia vastaava äänivalta, vaikka se omistaa 50,73 prosenttia osakekannasta. Ala-Saksin osavaltio omistaa 20 prosenttia Volkswagenista, mutta sillä on veto-oikeus kaikkiin yhtiön päätöksiin.

Metalliliitto hallitsee

Ala-Saksia on hallinnut punavihreä koalitio vuodesta 2013 lähtien, mutta vain niukimmalla mahdollisella parlamenttienemmistöllä. Volkswagenin kannalta punavihreän hallituskoalition ongelmalliseksi asian tekee se, että yhtiön asioissa valtaa on saanut liikaa Saksan metallityöntekijöiden ammattiliitto IG Metall.

Pääministeri Stephan Weil istuu yhtiön hallituksessa sekä hallituksen johdossa, joka käyttää yhtiössä tosiallista valtaa. Koska pääministeri on sosiaalidemokraatti, hän toimii kaikissa asioissa yhteistyössä IG Metallin kanssa, jonka hallussa taas on niin sanottu Betriebsrat eli työntekijöiden edustus, jolla on suuri sananvalta yhtiön asioihin myös hallituksen kautta. Hallituksesta puolet on työntekijöiden edustajia. Myös työntekijöiden edustaja istuu hallituksen johdossa. Käytännössä työntekijöillä on tällä hetkellä yksin valta päättää Volkswagenin asioista.

Konservatiivinen CDU on halunnut uudistaa VW-lain siten, että osavaltiolla ei olisi enää niin paljon valtaa yhtiön asioihin. Tätä toivovat myös Volkswagenin yksityiset omistajat.

Niukan punavihreän koalition murtaminen osavaltion parlamentissa on ollut CDU:lle keskeinen tavoite. Kun vihreät eivät suostuneet ottamaan Elke Twesteniä enää ensi vuoden vaaleihin ehdolle, hänestä tuli potentiaalinen loikkari – ja lopulta hän suostui vaihtamaan parlamenttiryhmäänsä CDU:hun. Vihreät ovat väittäneet, että CDU olisi luvannut jotain Twestenille, mutta Twesten on pitänyt sellaisia väitteitä törkeinä.

Pääministeri Stephan Weilin edustamalle SPD:lle häneen liitetty Volkswagen-skandaali tuli huonoimpaan mahdolliseen aikaan.

CDU:n edustajien mielestä osavaltion poliittinen johto ja yhtiö ovat liian läheisessä suhteessa. Sen osoittaa CDU:n mielestä se, että pääministeri Weil korjasi päästöskandaalia koskevaa lausuntoaan osin Volkswagenin toiveiden mukaiseksi.

Lokakuun vaaleista on tulossa Volkswagen-vaalit, joissa päätetään yhtiön poliittisen vallan tulevaisuudesta. Jos musta-keltainen koalitio (CDU ja FDP) voittavat vaalit, VW-laki todennäköisesti uudistetaan ja poliittista edustusta yhtiön johdossa vähennetään.

Lähteet: Spiegel Online, Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Hannoversche Allgemeine