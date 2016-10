Airbus on toimittanut 10 000 lentokonetta

Singapore Airlinesille toimitettu lentokone on A350-900-mallia. Rajapyykkiä juhlittiin Airbusin tehtailla Toulousessa, jossa olivat paikalla muun muassa Airbus Groupin toimitusjohtaja Tom Enders ja Singapore Airlinesin toimitusjohtaja Goh Choon Phong.

Toimitettu kone on järjestyksessään kuudes Singapore Airlinesin tilaamasta 67:stä A350-900-koneesta. Lentokonetta koristaa erityinen "10 000. Airbus" -logo. Koneella aletaan lentää Singapore Airlinesin uudella Singapore–San Francisco -reitillä.

Tänä vuonna Airbus toimittaa vähintään 650 100–600 istumapaikan lentokonetta, joita käytetään niin lyhyillä kuin maailman pisimmillä mannertenvälisillä reiteillä.

Airbus Groupin toimitusjohtaja Tom Endersin mukaan yhtiö on kehittänyt maailman moderneimman ja kattavimman lentokoneperheen. Pysymme kehityksen kärjessä panostamalla voimakkaasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä jatkuvaan innovointiin. Näin pystymme toimittamaan lentoyhtiöille alan parhaita tuotteita”.

Airbus toimitti ensimmäisen lentokoneensa, A300B2:n Air Francelle 10.5.1974. Aluksi yhtiö valmisti vain A300- ja A310-laajarunkokoneita.

Airbus alkoi valmistaa kapearunkokoneita 1980-luvun puolivälissä, jolloin se toi markkinoille suositun A320-koneen. A320-koneessa käytetyt teknologiat vietiin A330- ja A340-koneisiin 1990-luvun alussa. Tämän seurauksena kapearunkokoneissa ja laajarunkokoneissa hyödynnettiin ensimmäistä kertaa samoja käyttöominaisuuksia.

Airbusin kaikissa konetyypeissä on siitä lähtien hyödynnetty pitkälti samoja ominaisuuksia, mukaanlukien kaksikerroksinen A380 sekä viime vuonna lanseerattu pitkän matkan A350 XWB.

Viime vuosina Airbus on keskittynyt tänä vuonna kaupalliset lennot aloittaneeseen A320neo- sekä A330neo-perheeseen, jonka ensitoimituksen arvioidaan tapahtuvan vuonna 2017.

A350 XWB -perheeseen kuuluvan A350-1000-mallin kehitys on loppuvaiheessa. Sen ensimmäisen lennon odotetaan tapahtuvan ennen vuodenvaihdetta, ja ensimmäisen toimituksen vuoden 2017 jälkipuoliskolla.

Kyseisen tuoteperheen koneet kuluttavat 25 prosenttia vähemmän polttoainetta ja tarjoavat matkustajille enemmän tilaa kaikissa matkustusluokissa.

Airbusin tuotevalikoima kattaa kaikkiaan 16 eri lentokonemallia neljässä eri lentokoneperheessä: A320, A330, A350 XWB ja A380.

Airbus on myynyt yli 16 700 lentokonetta, ja yli 400 asiakasta eri puolilla maailmaa lentää Airbusin koneilla. Yhtiön tilauskannassa on 6 700 lentokonetta, mikä on historian suurin tilauskanta kaikki lentoyhtiöt mukaan luettuna. Nykyisellä tuotantovauhdilla tämä tarkoittaa täyttä tuotantoa seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.