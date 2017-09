– Isoja peruskorjauksia odottavissa taloissa kaksion kauppahinnat ovat jopa alempia kuin samassa talossa olevien pienempien yksiöiden kauppahinnat. Syynä on tulevien peruskorjausten asuntokohtaisen kustannusten määräytyminen neliömäärän mukaan. Kun yksiöiden ja kaksioiden hintaero on muutenkin kutistunut pieneksi, ja kaksioon on tulossa paljon kovemmat peruskorjauskulut kuin yksiöön, kaksion kauppahinta laskee yksiön kauppahinnan alle, sanoo Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola blogitekstissään, joka otsikossa kerrotaan osuvasti, että asuntomarkkinoilla saa kaksi huonetta yhden hinnalla.

Kyse on hänen mukaansa yksinkertaisesti siitä, että Suomessa vallitsee samaan aikaan yksiöpula ja kaksioiden ylitarjonta yhdistettynä edelleen jatkuvaan lisärakentamiseen.

Myös vuokrien ero on kutistunut.

– Usein nuorelle asunnonhakijalle ei tule mieleenkään katsoa kaksioita vaihtoehtona, kun yksiötkin tuntuvat jo niin tyrmäävän kalliilta. Samalla jää huomaamatta, että lähes samalla vuokralla voisi saada kaksionkin. Ja vieläpä niin, että ei tarvitsisi tyytyä siihen minkä sattuu saamaan, vaan pääsee itse valitsemaan.

Metsolan mukaan tilanne aiheutuu asuntorakentamisen sääntelystä.

– Asuntomarkkinoilla tämä vinouma on lähinnä se, että yksiöiden rakentamista rajoitetaan, vaikka juuri nimenomaan yksiöistä on kova pula. Kaksiota sen sijaan saa pienasuntopulan tarpeisiin tehdä lisää. Kun kaksioista ei kuitenkaan ole varsinaista pulaa, vaan niitä on jo valmiiksi paikallisessa asuntokannassa jopa liikaa, looginen seuraus on kaksioiden ylitarjonta. Tästä on vaikea olla erityisen yllättynyt, Metsola kirjoittaa.

– Tämän ilmiön seurauksena Suomen asuntomarkkinoilla voi tällä hetkellä saada kaksi huonetta yhden hinnalla. Sitä voi olla vaikea uskoa, vaikka kyse on laajemmin ajatellen aivan tyypillisestä markkinoiden luontaista kehitystä muuttavan yhteiskunnallisen puuttumisen ei-toivotusta seurauksesta.

Maailmantalous on hänen mukaansa ongelmissa samankaltaisen markkinalogiikan vastaisten toimien muodostuttua vakiintuneiksi käytänteiksi.

– Vettä ei saa virtaamaan joessa omin voimin ylöspäin vaikka mitä tekisi. Siksi elvytys ja muut keinotekoiset ohjaustoimet toimivat parhaiten yksittäisinä ohjaavina purskeina ja ovat erittäin ongelmallisia jäädessään pysyviksi markkinoiden logiikan vääristäjiksi.