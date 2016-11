Varoitus kaksioiden ylituotannosta: Asuntomarkkinat ajetaan päin seinää

Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsolan mukaan uusien asuntojen tuotannossa rikotaan ennätyksiä, ja rakennusliikkeet pyrkivät rakentamaan mahdollisimman paljon mahdollisimman pieniä asuntoja.

– Koska kaavoituksella yleisesti rajoitetaan yksiöiden rakentamista, vaikka niistä olisi kovin pula, rakennusliikkeet keskittävät muskelinsa seuraavaksi parhaan vaihtoehtoon, eli pienien kaksioiden rakentamiseen, Metsola kirjoittaa Vuokraturvan blogissa otsikolla ”Kaksioiden ylituotanto on ajamassa asuntomarkkinat päin seinää.

Tämä on Metsolan mukaan loogista, mutta kun kaikki tekevät sitä yhtä aikaa ja ennätyksellisen suurella volyymilla, syntyy ongelma.

– Tuliterä kaksio on hinnaltaan korkea ja vuokraltaan kallis. Vain tietty segmentti väestöstä voi edes teoriassa sellaisen hankkia. Kyse on siis hyvin rajatusta - ja rajallisesta - hyvätuloisesta kohderyhmästä.

Metsolan mukaan varoituskellot soivat, kun kaikki isot rakentajat yhtä aikaa tekevät ennätysmäisen kiivasta tahtia asuntoja kohtalaisen pienelle kohderyhmälle.

– Kaikki on hyvin niin kauan kun kysynnän imua riittää. Mutta ensimmäiset hälytyssignaalit tulivat jo viime keväänä vuokramarkkinoiden puolelta. Kohderyhmää, hyvätuloisia pariskuntia ilman lapsia tai yhden lapsen kanssa, ei enää riittänytkään kaikkiin asuntorahastoille massiivisessa määrin valmistuviin uusiin ja kalliisiin vuokrakaksioihin.

– Tämä selitettiin - aivan oikein - sillä, että tuo kohderyhmä haluaa tällä korkotasolla yleensä ostaa kaksion. Asuntorahastot jäivät miettimään miten tilanteen ratkaisisivat, ja ensi töikseen ne vähensivät uusien kaksiopainotteisten vuokratalojen aloituksia. Viisasta.

Metsolan mukaan rakennusliikkeet ovat samaan aikaan vain kiihdyttäneet myytäväksi tarkoitettujen arvokkaiden kaksioiden tuotantomääriä ja pyrkineet yhä nostamaan hintoja.

– Pistemäisen ylituotannon määrä kapealla sektorilla saman hintaluokan kaksioissa tuntuu maalaisjärjellä käsittämättömältä.

– Nyt viime viikkoina uusien kaksioiden kaupankäynti tuntuu alkaneen hiljentyä. Selitys kuulemma on, että se johtuu vuodenajasta. Ja siitä, että lumet sulivat ja tunnelma kävi ankeaksi. Todellako?

Metsola katsoo, että kyseessä on virtahepo olohuoneessa.

– Tilanne on ilmeinen, mutta sitä ei haluta olla näkevinään. Huono ajatus. Korjausliikkeen lykkääminen on nimittäin lähes aina virhe, jonka hinta on kallis.