Pääministeri Juha Sipilä IL:lle: Historia osoittaa Terrafamen rahoittamisen oikeaksi

Pääministerin mukaan kaivoksen rahoitukseen liittyvästä aikarajasta luovuttiin, jotta sijoittajat eivät voisi neuvotteluissa kiristää alasajon mahdollisuudella.

– Sanotaan näin, että minulle on oleellista, että tässä vaiheessa saamme yksityiseltä puolelta arvion siitä, että se raha, jota hallitus on Terrafameen pistänyt, ei ole mennyt hukkaan, vaan yhtiön arvo on siihen pistetty raha. Tämä on minimilähtökohta tässä vaiheessa omassa ajattelussani, Juha Sipilä (kesk.) sanoo Iltalehden haastattelussa.

Hänen mukaansa arvion myötä voidaan saada näkemys siitä, milloin valtio voisi irtautua yhtiöstä.

– Valtio joutui tähän kaivostoimintaan mukaan pakon sanelemana, mutta uskon, että historia tulee osoittamaan, että tämä oli oikea päätös, ja oikeampi päätös kuin kaivoksen alas ajaminen, joka olisi maksanut 400-500 miljoonaa euroa.