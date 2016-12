Start up -yrityksille jaetaan miljoonatuet

Helsingin kaupungin innovaatiorahastosta rahoitetaan 2,6 miljoonalla eurolla hankkeita vuonna 2017. Asiasta päätti kaupunginhallitus kokouksessaan keskiviikkona 7. joulukuuta.

Rahoitusta saa yhteensä 17 hanketta. Suurimmat rahoitettavat hankkeet koskevat start up -yrityksiä ja nuorten digiosaamista, selviää Helsingin kaupunginkanslian tiedotteesta.

Kaupunginkanslian Kansainvälistä kasvua -hankkeen tavoitteena on parantaa Helsingin alueen kilpailukykyä helpottamalla helsinkiläisten start up -yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille ja toisaalta houkutella alueelle ulkomaisia start up -tiimejä ja yrityksiä.

Nuorisoasiainkeskuksen Digitalents-hanke tukee nuorten digitaalista osaamista ja työllistymistä digitaalisille aloille. Hanke tukee myös laajemmin Helsingin peli- ja digitaalialan klusterin osaamispohjan vahvistamista.

Robotiikka on myös yksi tällä kierroksella nousevista teemoista. Hoivarobotiikan kokeilu ikääntyneiden kotihoidossa -hankkeessa synnytetään ymmärrystä hoivarobotiikan hyödyntämisestä kotihoidossa.

Rahoitusta ovat voineet hakea Helsingin kaupungin omat hankkeet tai hankkeet, joissa yhteistyökumppanina on Helsingin kaupunki. Seuraavan kerran rahoitusta voi hakea syksyllä 2017.