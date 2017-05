Ilmarisen Mikko Mursula: Kasvua kaikilla markkinoilla, mutta kestääkö se?

– Globaali talous käy kaikilla sylintereillä, eikä markkinaa tunnu haittaavan se, että vain osa sylintereistä käy normaalisti ja osa erilaisilla elvytyspaketeilla öljyttynä, toteaa Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula.

Pian päättyvä ensimmäisen kvartaalin tulosraportointikierros henkii positiivisuutta.

– Euroopassa ja Yhdysvalloissa on nähty selkeästi enemmän positiivisia yllätyksiä kuin negatiivisia, ja tätä nimenomaan tarvitaan osakemarkkinan tukemiseksi. Huomionarvoista on myös se, että tulosennusteista jääviä yhtiöitä rangaistaan edelleen tosi kovalla kädellä, mutta ennusteet ylittäviä yhtiöitä palkitaan kenties vieläkin reilummalla kurssinousulla, Mursula kirjoittaa blogissaan.

Mursulan mukaan maailmantaloudessa on tällä hetkellä runsaasti aineksia niin optimistisen kuin pessimistisen sijoittajan näkökantojen tueksi.

– Pessimistisempi miettii mm. finanssikriisin jälkeisiä hyviä osake- ja korkotuottoja ja on huolissaan korkeahkoista arvostustasoista. Geopoliittinen tilanne on helppo nähdä poikkeuksellisen epävakaana ja poliittiset epävarmuudet lisäävät volatiliteettia ja epävarmuutta myös markkinoilla.

Optimisti luottaa talouskasvuun ja sen voimaan.

– Kaikki päämarkkina-alueet näyttävät kasvavan piristyvää vauhtia, yritysten tuloskunto on hyvä ja kuluttajien luottamuskin on pääosin menossa hyvään suuntaan. Kun vielä päälle pannaan se tosiasia, että yksi suurimmista omaisuusluokista eli valtionlainat on alhaisesta korkotasosta johtuen hyvin kalliiksi hinnoiteltu, näyttävät osakkeet, tietty osa luottoriskimarkkinasta kuin myös useimmat reaalimaisuusluokat optimistin silmiin edelleenkin kiinnostavilta ja varsin hyviltä vaihtoehdoilta.