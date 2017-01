Turkin pääministeri syyttää poliittisia vastustajia liiran sukelluksesta

Turkin pääministeri Binali Yildirim syyttää “manipulaatioita” liiran kurssin romahduksesta, kertoo Hurriyet Daily News. Yildirim puhui medialle perjantaina tiedotustilaisuudessaan.

Hänen mukaansa liiran dramaattinen sukellus ei heijastele Turkin taloudellisia realiteetteja.

– Nykyinen tilanteemme taloudessa on väliaikainen. Se ei perustu taloudellisiin realiteetteihin. On tiettyjä tahoja, jotka toimivat manipulatiivisesti. He haluavat siirtää Turkkia tiettyyn suuntaan poliittisesti. Se on mielipiteeni ja sen osoittavat myös tilastot, Yildrim väitti lehden mukaan.

Hän vakuutti myös, että turkkilaisten pankkien omavaraisuusasteet, maan budjettialijäämä sekä velkaantumisaste ovat kaikki hallittavilla tasoilla.

Liiran kurssi laski huomattavasti heinäkuun epäonnistuneen vallankaappausyrityksen seurauksena. Viimeisen kolmen kuukauden aikana liira on menettänyt lähes viidenneksen arvostaan suhteessa dollariin. Toistaiseksi alimmat lukemat nähtiin keskiviikkona, jolloin yhdellä dollarilla sai 3.94 liiraa.