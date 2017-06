EK:n johtaja Ylellä hyvistä talousennusteista: Vielä pitkä matka kirittävänä

– Täytyy ottaa suhteellisuutta mukaan talousennusteisiin. On hyvin todennäköistä, että jo tämän päivän luvuilla saadaan kevyesti kasaan 2-3 kolme prosenttia tällä vuodelle, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Jussi Mustonen Ylen Ykkössamussa.

Talouden ennustuslaitokset ovat korjanneet ennusteitaan tuntuvasti ylöspäin: Nordea uskoo talouden kasvavan tänä vuonna kolme prosenttia, ja valtiovarainministeriö tuplasi kasvuennusteensa 2,4 prosenttiin.

– Mutta meillä on aika pitkä takamatka kirittävänä. Tämä on vähän niin kuin pitkän matkan juoksukilpailussa. Suomi menee äkkiä takakaarteessa muiden kilpailijoiden ohi ja siitä ollaan iloisia. Mutta täytyy muistaa, että me olemme pari kierrosta jäljessä, Mustonen toteaa.

Talous kasvaa tällä hetkellä. EK:n tiistaina julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan usko tulevaan kohentui kaikilla päätoimialoilla: teollisuudessa, rakentamisessa, palveluyrityksissä ja vähittäiskaupassa.

Tilastokeskuksen tuoreen kuluttajabarometrin mukaan kansalaiset uskovat, että työttömyys vähentyy voimakkaammin kuin kymmeneen vuoteen.

– Yritysten investoinnit ovat käynnistyneet. Ne käynnistyivät jo viime vuoden puolella, ja tämä tilanne on jatkumassa. Se on erittäin hyvä, koska me tarvitsemme uutta tuotantokapasiteettia, jonka investoinnit takaavat, Mustonen kertoo.

Suomessa on toivottu investointeja vuosien ajan.

– Kun investoinnit käynnistyvät, ne voivat jatkua montakin vuotta. Ne menevät kovaa vauhtia eteenpäin. Edessä on vielä pitkä jakso ennen kuin olemme siinä tilanteessa, josta lähdimme liikkeelle suuren finanssikriisin jälkeen.

– Jos talouden näkymät pysyvät kohtuullisina ja yritykset näkevät tarpeen uudelle tuotannolle, työvoimalle ja laitteille, niin kyllä investoinnit reagoivat siihen.