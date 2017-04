Yrittäjänaiset kannattaa työntekijöiden ja yrittäjien asettamista äiteinä samalle viivalle

Yrittäjänaisten puheenjohtaja Seija Estlander pitää huhtikuun alusta äidin työnantajalle työntekijästä maksettavaa 2 500 euron kertakorvausta ensiaskeleena oikeaan suuntaan, mutta hän kannattaa kansanedustaja Veera Ruohon (ps.) tekemää lakialoitetta, jonka mukaan kertakorvaus maksettaisiin myös yrittäjä-äidin yritykselle.

– Yksi lapsi maksaa äidin työnantajalle kertakorvauksen jälkeenkin liki 14 000 euroa ja se on se summa, jonka Kela jättää korvaamatta. Nyt käytössä oleva maksatusysteemi on maatalous- ja teollisuusyhteiskunnan peruja, ja se on iso tulppa Suomen talouskasvulle ja naisvaltaisten firmojen työllistämiselle, hän toteaa tiedotteessa.

Yrittäjänaiset liputtaa uudelle lakialoitteelle, joka asettaa työntekijät ja yrittäjät äiteinä samalle viivalle.

– Yrittäjän sosiaaliturvan ei pitäisi kuulua yrittämisen riskeihin. Eikä ole yrittämisen riskin sosialisointia, jos pienyrittäjän sosiaaliturvaan pistetään paukkuja. Yrittäjät ansaitsevat turvan äitiyden, sairauden, työttömyyden ja vanhuuden varalle siinä missä muutkin kansalaiset. Liittomme rummuttaa vahvasti perhevapaakulujen eli vauvalaskun tasaamisen puolesta kaikkien työntekijöiden ja työnantajien kesken, Estlander kertoo.

Hänen mukaansa nyt olisi myös aika tilkitä pienyrittäjän sosiaaliturvan porsaanreiät. Urakkaan kuuluisi esimerkiksi yrittäjän sairausajan karenssin supistaminen vielä tällä vaalikaudella yhteen päivään.