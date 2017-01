Petteri Orpo taloudesta Ylelle: On päästy pinnalle, nyt pitäisi vielä oppia uimaan

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan julkisen talouden tasapainossa on 1-2 miljardin euron aukko, eikä vielä olla Petteri Orpon mielestä velkaantumisen taittamisuralla.

– Minä haluan tällä totuuden kertomisella saada puskettua kumppaneita ja yhteiskuntaa eteenpäin uudistuksissa, joilla saadaan lisää työpaikkoja ja lisää kasvua, Orpo kertoi Ylen radion Ykkösaamussa tiistaina.

Paikallinen sopiminen ja ylipäänsä työmarkkinoiden joustojen aikaansaaminen ovat hänen mukaansa aivan keskeisiä kysymyksiä kestävän kasvun aikaansaamiseksi, kilpailukyvyn parantamiseksi ja paremman työelämän luomiseksi.

– On hieno asia, että meidän taloutemme on saatu pieneen kasvuun, mutta valtiovarainministerinä minun tehtäväni on sanoa, että se ei riitä velkaantumisen taittamiseen, Orpo totesi.

Hänen kuvailunsa mukaan nyt on päästy pinnalle vuosien räpiköinnin jälkeen, mutta pitäisi oppia vielä uimaan.