Ville Niinistö: Korkeakoulujen pääomitus ei riitä muuttamaan hallituksen suuntaa

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö sanoo tiedotteessaan, että hallituksen suunnitelmat pääomittaa korkeakouluja ei riitä muuttamaan suuntaa, johon Juha Sipilän hallituksen koulutus- ja tutkimusleikkaukset ovat Suomen osaamista vieneet. Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti tällä viikolla, että hallitus valmistelee korkeakoulujen tuntuvaa pääomittamista ensi kevään kehysriihen yhteydessä. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on kertonut, että lisärahoituksen suuruus on satoja miljoonia euroja.

– Sipilän hallituksen on myönnettävä oman korkeakoulupolitiikkansa vakavat virheet ja muutettava suuntaa. Hallitus on leikkaamassa korkeakoulujen ja tutkimuksen rahoitusta vuoteen 2019 mennessä puolella miljardilla eurolla joka vuosi. Tätä pysyvää aukkoa panostuksessa koulutukseen ja tutkimukseen ei paikkaa se, että hallitus nyt aikoo antaa kertarahaa korkeakoulujen pääomittamiseen. Viisainta olisi perua korkeakoulujen ja tutkimuksen leikkaukset kokonaan, jotta työrauha voidaan palauttaa korkeakouluihin. Silloin Suomi voi tavoitella asemaa kansainvälisenä tieteen huippuna, Niinistö sanoo.

Vihreiden mielestä hallituksen suunnitelma leikata ensin rankasti pysyvää rahoitusta ja paikata sitä sitten kertarahoituksella on järjenvastaista. Korkeakoulujen pysyvää rahoitusta ei voida myöskään turvata valtion omaisuuden myynnillä.

– Korkeakoulutus ja tiede edellyttävät juuri pitkäjänteistä rahoitusta, mitä tällaisella kerran annettavalla karkkirahalla ei taata. Lähinnä korkeakoulut voivat sillä paikata hallituksen leikkausten aiheuttamia pahimpia vahinkoja. Hallituksen tehtävä on taata korkeakoulujen ja tieteen toimintaedellytykset kansainvälisessä kilpailussa. Hallituksen kovien leikkausten takia korkeakouluista ollaan vähentämässä tuhansia ihmisiä ja moni lahjakas tutkija on muuttamassa ulkomaille. Nyt hallitus on jopa valmis myymään mieluummin tuottavaa valtion omaisuutta kuin korjaamaan tätä perusvirhettään korkeakoulujen pysyvän rahoituksen leikkaamisesta.

Niinistön mukaan viime kädessä on kyse siitä, että Sipilän hallitus ja opetusministeri Grahn-Laasonen toteuttavat ideologista leikkauspolitiikkaa. Hän sanoo korkeakoulujen pääomittamisen olevan hyvä asia, mutta että se ei riitä kattamaan Sipilän hallituksen kovilla leikkauksillaan korkeakoulutukselle ja tieteelle tekemää vahinkoa.

– Korkeakoulujen pääomittamista ei ole tarkoitettu vuosittaisen toiminnan rahoittamiseen vaan vahvistamaan korkeakoulujen tasetta. Esimerkiksi 500 miljoonan euron kertarahoitus pääomittamiseen tarkoittaa korkeakoulujen vuosittaisen toiminnan rahoittamiseen vain noin 10 miljoonan euron lisärahaa. Siis hallitus leikkaa vuositasolla 500 miljoonaa euroa, mutta antaa vuosittaiseen toimintaan ehkäpä 10 miljoonaa euroa lisää liikkumatilaa. Siitä on opetusministeri Grahn-Laasosen hehkuttama tieteen ja koulutuksen tason nostaminen vielä kaukana, Ville Niinistö sanoo.