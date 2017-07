Rahaministeriön Martti Hetemäki: Nyt on oikea aika tehdä uudistuksia

Valtiovarainministeriön kansliapäällikön, valtiosihteeri Martti Hetemäen mukaan talouskehitys on nyt hyvin suotuisaa.

– Nyt on juuri oikea aika tehdä pidemmän aikavälin uudistuksia, Hetemäki sanoo.

Hän osallistui SuomiAreenalla valtiovarainministeriön järjestämään talouspoliittiseen paneelikeskusteluun.

– Yleensä kaikkein suurimmat talouspolitiikan virheet on tehty silloin, kun menee hyvin. On sellainen tunne, että on rahaa, valtion budjetti paranee ja niin edelleen. Silloin on riski, että se hyvä tilanne hassataan ja tehdään vääriä päätöksiä. Nyt tällä kertaa tämä hyvä vire pitäisi pystyä hyödyntämään, Hetemäki sanoi.

Hän kommentoi paneelissa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n tutkimusjohtajan Essi Eerolan arviota siitä, että talouskehityksen näyttäessä hyvältä yhteiskunnassa tulee ajatella erityisesti pidemmän aikavälin toimenpiteitä, jotka turvaisivat kasvua myös jatkossa.

Kaikki kaikessa

Paneelin juontaneen valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan asiantuntijoiden talousennusteet ovat "kaikki kaikessa", kun talouspolitiikkaa suunnitellaan.

– Emme me voi perustaa talouspolitiikan päätöksiä toiveajatteluun. Siksi me tarvitsemme sekä selkeät, oikeat faktaluvut toteutuneesta että niiden pohjalta tehtäviä ennusteita tulevista näkymistä lyhyemmällä ja pidemmällä aikavälillä, Petteri Orpo sanoi.

Orpo viittasi asiantuntijoiden puheenvuoroista tekemässään yhteenvedossa alkuvuodesta käytyyn keskusteluun talouden kasvun käynnistymisestä, jota valtionvarainministeriö joutui hänen mukaansa toppuuttelemaan.

– Sitä ei voi pelkkään fiilikseen perustaa. Silloin riskinä on, että ylioptimistisesti esimerkiksi löysätään finanssipolitiikan linjaa, ja siihen ei tällä hetkellä ollenkaan ole vielä varaa.

Orpo muistutti, että Suomi ottaa tänä vuonna viisi miljardia euroa lisää velkaa.

– Se hyvä vire mikä on, niin se ei vielä hetkeen ala vaikuttamaan julkisen talouden puolella, ja siksi tiukasta finanssipolitiikan linjasta on pidettävä kiinni.