Sofia Vikmanin mielestä yhteiskunnan tukea naisurheilijoille parannettava

Tällä hetkellä julkinen tuki eri lajeille ja urheiluseuroille jakautuu epätasaisesti, kun tarkastellaan lajien harrastajamääriä ja vielä erotellaan tilastoista tytöt ja pojat, Sofia Vikman toteaa tiedotteessaan.

– Vaatimukset yhdenvertaisuuden toteutumisesta tulee ottaa huomioon kaikessa urheilu- ja liikuntatoimintaan liittyvässä päätöksenteossa, kuten myös tasa-arvovaltuutettu on jo vuosia sitten todennut. Julkinen liikuntapaikkarakentaminen palvelee nyt huomattavasti enemmän miesten ja poikien liikuntaa, kun taas naisten suosimat harrastukset jäävät huomattavasti vähemmälle yhteiskunnan tuelle, sanoo Vikman.

Vikman vaatii lajeille yhdenvertaista kohtelua, joka perustuu harrastajien määrään, eli lajin suosioon.

– Julkinen tuki ja liikuntapaikkarakentaminen on suunnattava nykyistä tasapuolisemmin suhteessa eri urheilulajien harrastajamääriin. Kun takana on yhteiskunnan tuki, lapsen ja nuoren harrastamisen hinta ei nouse pilviin, Vikman sanoo.

Tyttöjen ja naisten eniten harrastamia lajeja ovat voimistelu, ratsastus ja tanssi. Esimerkiksi voimistelun harrastajia on yli 600 000, joista seuroissa voimistelee noin 120 000. Vikman muistuttaa, että Suomen kaikkien aikojen menestynein olympiavoimistelija päätti lopettaa lupaavan uransa Rion olympialaisten jälkeen, koska koko pääkaupunkiseudulla ei ollut harjoitteluun tarvittavaa voimistelukanveesia.

Ratsastus on toiseksi suosituin naisten ja tyttöjen laji, jota harrastaa noin 170 000 suomalaista. Ratsastajista yli 90 % on naisia ja tyttöjä. Yksi tallien isoimmista investoinneista on ratsastushalli eli maneesi, joka mahdollistaa ympärivuotisen harrastamisen. Julkinen tuki maneeseille on kuitenkin olematonta.

– Kunnat tukevat ja mahdollistavat esimerkiksi jäähallien, palloilukenttien ja skeittipuistojen rakentamista. Samalla paljon vähemmän julkisin varoin tuetaan esimerkiksi taitoluistelua, voimistelua, ratsastusta tai tanssia. Epäsuhta on korjattava ja lajeja kohdeltava tasapuolisesti. Julkisen tuen on jatkossa tavoitettava nykyistä paremmin myös tyttöjen suosimat lajit, vaatii Vikman.