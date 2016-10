SDP:n Pia Viitanen tukee Mauri Pekkarisen ehdotusta EMU-puskureiden käytöstä

SDP:n kansanedustaja ja valtiovarainvaliokuntavastaava Pia Viitanen pitää eduskunnan I varapuhemies Mauri Pekkarisen (kesk.) esitystä EMU-puskurien käyttöönotosta hyvänä. Pekkarinen on ehdottanut, että EMU-puskureilla vauhditettaisiin innovaatioita, kasvua ja työllisyyttä.

– Hallituksen kannattaa nyt kuunnella tarkalla korvalla, mitä keskustan kokeneella konkarilla on sanottavaa, Viitanen sanoo tiedotteessaan.

Hänen mukaansa hallituksen on tartuttava työllisyyden ja kasvun edistämiseen tosissaan. Viitasen mielestä hallitukselta on tähän asti puuttunut konkreettiset työllisyyttä edistävät toimet. Hallitus on hänen mukaansa päinvastoin heikentänyt niin työllisyyden kuin tulevaisuuden kasvun edellytyksiä leikkauksillaan.

– Hallituksen harjoittama koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikka on ollut etupäässä leikkauspolitiikkaa. Se ei käy, jos hallitus aikoo pitää kiinni esimerkiksi työllisyystavoitteistaan. Nyt todellakin on oikea hetki tarttua Suomen todelliseen kilpailukykyasiaan, korkean osaamistason säilyttämiseen, Viitanen sanoo.

Hän painottaa, että EMU-puskurit luotiin aikanaan juuri tasoittamaan talouden ongelmatilanteita:

– On helppo yhtyä Pekkarisen näkemykseen, että "jos joskus, niin nyt on EMU-puskureiden käytön aika".