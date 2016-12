Pekka Haavisto: Vihreät suhtautuu myönteisesti EU:n puolustusyhteistyön kehittämiseen

Kansanedustaja Pekka Haavisto (vihr.) korostaa EU:n merkitystä Suomen turvallisuudelle. Hän näkee potentiaalia EU-sopimusten mahdollistamassa puolustusyhteistyössä.

– Suomen turvallisuudelle tällä EU:n yhteistyöllä voi olla merkitystä, ja sen kehittämiselle on annettava täysi tuki. Vihreät suhtautuvat myönteisesti EU:n puolustusyhteistyön kehittämiseen esimerkiksi kriisinhallinnan, materiaaliyhteistyön, kyberuhkien tai meriturvallisuuden alueilla, Haavisto sanoi pitäessään vihreiden ryhmäpuheen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon palautekeskustelussa eduskunnassa.

Haaviston mielestä Suomen turvallisuusympäristön kannalta on ilahduttavaa, että pohjoismainen sekä Suomen ja Ruotsin välinen yhteistyö turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa ovat viime vuosina konkretisoituneet.

– Meidän on helppo löytää Pohjoismaista se arvoyhteisö, jonka kanssa Suomen yhteistyö on läheisintä. Erityisesti turvallisuus- ja puolustusyhteistyön syventäminen Ruotsin kanssa on tervetullutta ja avaa uusia mahdollisuuksia, Haavisto painotti.

Haaviston mukaan Suomen kaltaisen pienen maan kannattaa nojata vahvasti kansainväliseen oikeuteen, kun jännitteet maailmalla kasvavat.

– Suomi on ollut EU:n mukana tuomitsemassa Krimin laitonta miehitystä ja Itä-Ukrainanassa aiheutettua kriisiä. Minskin sopimus on tie ulos tästä kriisistä. On tärkeää, että EU ja Suomi tekevät voitavansa Minskin sopimuksen toteuttamiseksi. ETYJ voi tässä olla tärkeässä roolissa, Haavisto sanoi.