Vihreät lähtevät kuntavaaleihin kouluteemalla

– Me haluamme varmistaa, että lapsillamme on oikeus hyvään koulutukseen ja että maailman parhailla opettajillamme on mahdollisuus tukea oppilaita oppimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Se on arvovalinta, joka turvaa sen lupauksen, jonka Suomi on tuleville sukupolvilleen aina antanut, vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö sanoi keskiviikkona Helsingissä.

Niinistön mukaan vihreät haluaa haastaa hallituksen kyvyttömyyden edistää tasa-arvoa. Leikkaukset koulutuksesta, varhaiskasvatuksesta ja pienituloisilta ovat heikentäneet naisten asemaa.

– Tasa-arvossa riittää vielä töitä. Maksuton varhaiskasvatus ja perhevapaauudistus lisäisivät joustoa perheiden elämäntilanteisiin, mutta olisivat myös isoja askeleita naisten tasa-arvon parantamisessa. Ne helpottaisivat naisten paluuta työelämään ja vähentäisivät nuorten naisten syrjintää työmarkkinoilla, Niinistö sanoi.

– Kunnissa vihreät ajaa maksutonta varhaiskasvatusta sekä panostaa koulutukseen ja varhaiskasvatukseen, hän totesi.

Helsingin vaalistartista käynnistyi myös Vihreiden bussikiertue, joka kiertää yli 60 kunnassa ja yli 80 tapahtumassa. Helsingin Narinkkatorilta bussi suuntasi ensimmäiselle etapilleen kohti Turkua.