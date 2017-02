Vihreät esitti kovia syytöksiä hallituksen lainsäädännöstä

– Valitettavasti laadukkaan lainvalmistelun kriteerit ovat toistuva aihe eduskuntakeskustelussa. Kyse on ongelmallisesta asennemuutoksesta. Perusoikeuksia koskevaa lainvalmistelun tason heikentymistä ei voi mitenkään sivuuttaa. Siksi tämä keskustelu on välttämätön, sanoi Outi Alanko-Kahiluoto vihreiden ryhmäpuheenvuorossa pääministerin ilmoituksesta lainsäädännön valmistelusta.

Hänen mukaansa on tullut vaikutelma, että hallitus pyrkii tietoisesti testaamaan kohtia, joissa perustuslaki ja perusoikeudet voisivat joustaa.

– Tämän ovat panneet merkille niin valiosääntöasiantuntijat kuin oikeuskansleri, joiden näkemykset hallitus on toistuvasti lainvalmistelussa sivuuttanut. Hallituksen oikeusministerin puheet perustuslain päivittämisestä tai yksittäisten kansanedustajien vaatimukset saada perustuslakiin joustoa ovat erittäin hälyttäviä, sanoi Alanko-Kahiluoto.

Hänen mielestään esimerkkinä hälyttävän huonosta valmistelusta on kotoutumislain valmistelu. Esityksessä maahanmuuttajille olisi maksettu muita alempaa työttömyysturvaa. Myös turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa on romutettu ja perheenyhdistämisestä on tehty käytännössä lähes mahdotonta.

– Niin turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa romuttavassa kuin perheenyhdistämistä vaikeuttavassa lakiesityksessä hallitus sivuutti laajan asiantuntijakritiikin ja sen nostamat ihmisoikeusongelmat. Maahanmuuttajataustaisten ihmisten ohella osuutensa surkeasta lainsäädännöstä ovat saaneet ruotsinkieliset, saamelaiset ja viime viikolla seksuaalivähemmistöt, kuten näytelmä avioliittolain ympärillä osoitti, sanoi Alanko-Kahiluoto.

Hän syytti hallitusta myös siitä, että se olisi tietoisesti estänyt perustuslakivaliokuntaa ottamasta kantaa asioihin, joissa on ollut perustuslaillisia ulottuvuuksia.