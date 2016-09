Vihreiden mielestä talous kaipaa uudistamista, ei leikkauksia

– Olemme kaikki samaa mieltä, että Suomen talous on saatava kestävälle pohjalle. Talouden kestävyyttä arvioidaan kuitenkin liikaa vain kestävyysvajeen kautta. Talous on kestävä, kun se tuottaa hyvinvointia ihmisille maapallon kantokyvyn rajoissa, Touko Aalto sanoi vihreän liiton ryhmäpuheessa ensi vuoden budjetin lähetekeskustelussa eduskunnassa tiistaina.

Hän arvosteli hallitusta köyhyyden torjunnan sivuuttamisesta ja talouskasvun typistämisestä.

– Talouskasvumme pohjavire tulee tavallisen kansan kukkarosta. Sieltä niistäminen sammuttaa sen pienen lämpöä, valoa ja toivoa tuovan kipinän kansantalouden kaminasta. Hyvä sosiaalipolitiikka on aina myös järkevää ja kestävää talouspolitiikkaa ja toisin päin, Aalto sanoi.

Hallituksen budjettiesitys ei myöskään ole Aallon mukaan ympäristön ja ilmaston kannalta kestävällä pohjalla.

– Hallitus käyttää satoja miljoonia euroja vuosittain keventääkseen eniten saastuttavan teollisuuden sähkölaskua. Kyse on pro business -linjauksesta, ei pro markets -toiminnasta. Se hidastaa teollisuuden uudistumista ja estää uusien markkinoiden kehittymisen. Se siitä markkinataloudesta, Aalto ihmetteli.

Hän huomautti, ettei hallituksen budjetti myöskään vastaa kestävyysvajeeseen vähentämällä valtion velkaantumista tai alijäämää.

– Hallitus näyttää odottavan vetoapua maailmantaloudesta kuin Godota konsanaan kädet yhteen kiky-korttiin sidottuna. Suomen on turha odottaa amerikanserkkua tai Kiinan kaveria pelastamaan meitä tästä kurimuksesta. Meidän on itse uudistuttava. Muuten edessä on kylmä suihku ja leikkauskierre, Aalto varoitti.

Niin ikää vihreät perää parempaa asuntopolitiikkaa sekä suorien yritystukien ja verotukien kohdentamista tutkimus- ja kehitystyöhön.

Osaamisen Vihreät turvaisi perumalla koulutusleikkaukset ja satsaamalla tutkimukseen, tieteeseen ja tuotekehittelyyn.