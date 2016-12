Vihreiden kuntavaaliohjelman mukaan ilmastonmuutos pysäytetään kunnissa

Puolueen mukaan ohjelman tavoitteena on palauttaa koulutus taas suomalaisen yhteiskunnan menestystarinaksi, suojella yhteinen ympäristömme, torjua köyhyyttä ja luoda uutta työtä ja menestystä kaikkialla Suomessa.

– Kunnilla on paljon valtaa. Ohjelmamme korostaa, että kunnissa voimme valita tälle maalle uuden suunnan. Maan hallitus leikkaa hyvinvoinnista ja koulutuksesta. Vihreät puolustavat kestävillä uudistuksilla sitä, mikä on arvokasta. Kuntavaaleissa ihmisillä on mahdollisuus valita inhimillinen vaihtoehto, sanoo vihreän liiton puheenjohtaja Ville Niinistö.

– Haluamme varmistaa, että kaikilla lapsilla on yhtäläinen oikeus laadukkaaseen päivähoitoon. Tavoittelemme askeleita kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Haluamme turvata täyden päivähoito-oikeuden ja pienet ryhmäkoot kaikille lapsille, sanoo Niinistö.

Niinistö lupaa, että vihreät tekevät kunnissa töitä sen eteen, että ammatillisen koulutuksen rahoitus turvataan ja jokaiselle nuorelle taataan toisen asteen koulutuspaikka.

Kuntavaaliohjelmatyöryhmässä mukana ollut puoluesihteeri Lasse Miettinen sanoo, että kunnissa toteutetaan vastuuta koko ihmiskunnan tulevaisuudesta.

– Ilmastonmuutos pysäytetään kunnissa. Vihreiden tavoite on, että 2030-luvulla kaikki kunnat ovat hiilineutraaleja. Kuntapäättäjät voivat siirtää fossiiliset polttoaineet historiaan sähkön- ja lämmöntuotannossa ja korvata ne puhtaalla, kotimaisella uusiutuvalla energialla.

Miettinen toteaa, että kunnat, jotka tahtovat, voivat olla avainasemassa uuden työn ja kestävän talouden luomisessa.

– Kuntien päätöksillä luodaan edellytyksiä uusille työpaikoille ja alueen elinvoimalle. Kunnat voivat satsata edelläkävijäratkaisuihin kuten energiatehokkuuteen, älypalveluihin tai vaikkapa luomuruokaan, jotka työllistävät paikallisia yrityksiä ja antavat niille mahdollisuuden kasvaa, Miettinen kiteyttää.

Puoluesihteerin mukaan kuntien keskeinen tehtävä on edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä puolustaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

– Syrjäytymistä torjutaan puuttumalla esimerkiksi asunnottomuuteen. Kuntien käsissä on asuntojen rakentaminen ja kaavoittaminen, jotta jokaisella olisi mahdollisuus kohtuuhintaiseen asuntoon. Ja kun tasa-arvoiset palvelut ovat kaikkien saatavilla varallisuuteen katsomatta, kunta on parempi paikka kaikille elää, Miettinen sanoo.

Puoluesihteerin mukaan vihreiden neljä kärkiteemaa – koulutus, ympäristö, köyhyys ja työ – vastaavat kuntien tulevia päätehtäviä, jotka ovat koulutus ja sivistys, elinympäristön vaaliminen, hyvinvoinnin edistäminen ja alueen elinvoiman turvaaminen.