Vientiliitot vaativat hallitukselta kilpailukykyä parantavia toimia

Hallituksen on työnantajia ja palkansaajia edustavian vientiliittojen mukaan pidettävä kiinni lupauksestaan, ettei se lisää teollisuuden kustannuksia kuluvan vaalikauden aikana.

Kannanoton takana ovat Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus sekä Ammattiliitto Pro, Metallityöväen Liitto, Paperiliitto, Puuliitto, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN.

Teollisuutta koskevien päätösten on kannanoton mukaan oltava ennustettavia ja pitkäjänteisiä. Hallituksen tulee kaikin mahdollisin keinoin edistää yritysten investointeja ja tuottavuutta.

– Talouskasvun turvaamiseksi kilpailukyvyn, viennin ja investointien on oltava edelleen talouspolitiikan kärjessä. Julkisen talouden tasapainottamista on jatkettava ja verotuksen on oltava kilpailukykyistä, vientiliitojen tiedotteessa todetaan.

Myös tutkimus, tuotekehitys ja innovaatiot on liittojen mielestä otettava vahvemmin hallituksen ohjelmaan. Julkista innovaatiorahoitusta tulee kasvattaa ja kohdistaa se yritysvetoiseen innovaatio- ja tutkimustyöhön. Teollisuuden erilaisten innovaatioiden demonstrointiin ja kaupallistamiseen on saatava enemmän julkista rahoitusta.

– Hallitusohjelman tavoite, jonka mukaan viisi prosenttia julkisista hankinnoista on innovatiivisia, tarkoittaa lähes kahta miljardia euroa vuodessa. Innovaatioiden avulla tehdään asiat tehokkaammin tai kokonaan uudella tavalla, liitit huomauttavat.

Hallituksen on liitojen mielestä otettava myös EU:n energia- ja ilmastopolitiikassa aktiivinen ja kilpailukykyä parantava ote.

– Hallitus sitoutui osana kilpailukykysopimusta luopumaan teollisuuden energiaverojen korotuksista ja tästä sekä muista kilpailukykysopimuksen sitoumuksista on edelleen pidettävä kiinni. Logistiikkakustannukset eivät saa nousta ja liikenneverkon yhtenäisyys on säilytettävä, liitot vaativat.