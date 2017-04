USU: Paavo Väyrynen on tervetullut takaisin keskustaan

– Tilanne on erikoinen. Hän on puolueen kunniapuheenjohtaja, ja sitten hänellä on oma puolueviritys vai onko niitä kaksi. En ole ehtinyt perehtyä kaikkiin Paavon käänteisiin, keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kurvinen totesi Uutissuomalaiselle.

Kurvisen mukaan puolueessa pidetään edelleen ovea auki kunniapuheenjohtajalle ja europarlamentaarikolle.

– Se on yleinen näkemys keskustassa, ettei Paavolta ole ovea suljettu. Paavo on tervetullut takaisin kotiin, kun on kotiin tulon aika. Kyllä Paavolla tämäkin mahdollisuus on, mutta hänen pitäisi itse se valinta tehdä, Kurvinen totesi.

Väyrysen Kansalaispuolue hyväksyttiin puoluerekisteriin viime joulukuussa. Kuntavaaleissa Väyrysen puolueen ehdokkaat puheenjohtaja mukaan lukien olivat kristillisdemokraattien listalla. Väyrynen tuli valituksi Helsingin kaupunginvaltuustoon kristillisdemokraattien osana olleelta Terve Helsinki -listalta.

Kristillisdemokraatit sanoutuivat ennen kuntavaaleja irti Väyrysen puolueen juutalaisvastaisia ja rasistisia näkemyksiä esittäneistä ehdokkaista.

Paavo Väyrynen on edelleen keskustan kunniapuheenjohtaja. Antti Kurvinen totesi pitävänsä parhaana, jos Paavo Väyrynen tulisi takaisin liikkeeseen, jossa hän on toiminut jo yli 40 vuotta.