Li Andersson: Koulutusleikkaukset ovat yksin kokoomuksen tilillä

– Suomessa on vain yksi puolue, jolla on tilillään sekä edellisen kauden koulutusleikkaukset että kaikki tämän hallituskauden leikkaukset. On vain yksi puolue, joka kahden hallituskauden koulutusleikkauksista huolimatta eduskuntavaaleissa antoi ymmärtää, ettei koulutuksesta enää leikata. Puolue on kokoomus. Se on Suomen johtava koulutusleikkauspuolue ja suurin koulutuslupauksen pettäjä, kansanedustaja Li Andersson sanoi ammatillisen koulutuksen leikkauksia koskevassa välikysymyskeskustelussa eduskunnassa keskiviikkona.

Anderssonin mukaan ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat uhka sekä Suomen kansainväliselle menestykselle että koulutuksen tasa-arvolle. Leikkaukset ovat puoluejohtajan mukaan johtaneet lähiopetuksen vähenemiseen, ryhmäkokojen kasvuun, oppimistulosten heikkenemiseen ja koulukeskeytyksiin.

– Suomalaisen koulutuksen menestystarina on uhattuna, Andersson totesi.

Vasemmistoliiton mielestä suomalaiset nuoret ansaitsevat laadukkaan ammatillisen koulutuksen.

– Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen määrä on pidettävä sellaisella tasolla, että koulutustakuu toteutuu koko maassa. Lähiopetus on nostettava sellaiselle tasolle, että todellinen jatko-opintokelpoisuus turvataan, Andersson vaati.