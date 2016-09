Vasemmisto vaatii ammattiliitoille ryhmäkanneoikeutta työnantajia vastaan

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on laatinut lakialoitteen ryhmäkanneoikeuden laajentamiseksi.

”Lakialoitteen myötä rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on työntekijöiden edunvalvonta, olisi itsenäinen kanneoikeus työntekijän ja työnantajan työsuhteesta johtuvien riita-asioiden käsittelyyn”, vasemmistoliiton tiedotteessa todetaan.

Puolue luonnehtii ammattiliittojen itsenäistä kanneoikeutta "vahvaksi työkaluksi työntekijöiden oikeuksien puolustamisessa".

”Työelämän kansainvälistyessä ja pätkä- ja silpputöiden yleistyessä työsuojelu- ja muiden viranomaisten valvontamahdollisuudet ovat heikentyneet. Esimerkiksi ulkomaalaiset työntekijät eivät usein osaa ja uskalla vaatia oikeuksiaan."

Vasemmistoliitto esittää lisäksi, että rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on ympäristöasioihin tai ihmisoikeuskysymyksiin vaikuttaminen, olisi itsenäinen kanneoikeus tällaisissa asioissa.

Nykyisin ryhmäkanne on mahdollinen vain kuluttaja-asioissa kuluttaja-asiamiehen nostamana. Vasemmistoliitto esittää vastaavaa oikeutta myös tasa-arvovaltuutetulle ja yhdenvertaisuusvaltuutetulle.

– Tavalliselle ihmiselle oikeudenkäynti on vaikea ja usein myös kallis prosessi. Aloitteen tavoitteena on, että kansalaiset rohkaistuvat hakemaan oikeussuojaa tilanteissa, joissa he eivät sitä muutoin tekisi, vasemmistoliiton kansanedustaja Annika Lapintie kommentoi.