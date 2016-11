"Tuulimyllyt ja räjähtelevät lepakot eivät uhkaa suomalaista duunaria"

Silvia Modigin mukaan strategian aikajänne on liian pitkä. Isoimpana ongelmana hän näkee metsien lisääntyvän käytön.

– Hallitus tuntuu ratkaisevan kaikki ongelmat puun käyttöä lisäämällä. Se ei tule onnistumaan. Ensinnäkään puuta ei riitä kaikkeen, toiseksi luonnon monimuotoisuus vaarantuu eikä metsäbiotalous edes riittävästi vähennä ilmastopäästöjä.

Modigin mukaan tavoitteeksi olisi otettava kansainvälisesti sovittu 17 prosentin suojelupinta-ala ja parannettava luonnon monimuotoisuutta talousmetsissä.

Metsien hiilivarastoa Modig kasvattaisi metsänhoidolla ja metsäpinta-alan säilyttämisellä.

– Mikään näistä tavoitteista ei ole ristiriidassa sen kanssa, että puuta voidaan käyttää. Metsätalouden sivuvirtoja voidaan ja pitää ohjata biotalouden piiriin, mutta on pidettävä huolta siitä, että raaka-aine kohdistuu kansantalouden ja päästöjen kannalta oikein, hän sanoi vasemmistoliiton ryhmäpuheessa eduskunnan lähetekeskustelussa hallituksen energia-ja ilmastostrategiasta.

Hallituksen esittämää tuulivoimaselvitystä Modig pitää vahvasti poliittisena.

– Ihmisten huolet ja vaivat on otettava vakavasti, mutta on hallitukselta vastuutonta lisätä ihmisten pelkoja. Tuulivoimaa on tutkittu ja tutkitaan jatkuvasti. Tietoa terveysvaikutuksista tarvitaan, mutta tärkeämpää on lisätä ihmisten osallisuutta voimaloiden suunnitteluvaiheessa.

Modig haluaa myös kumota myytin siitä, että ilmastonmuutoksen torjunta olisi ristiriidassa työpaikkojen ja talouskasvun kanssa.

- Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on suomalaisen työntekijän etujen mukaista. Duunareiden asemaa eivät uhkaa tuulimyllyt tai räjähtelevät lepakot, eivätkä aurinkokennot, sähköautot tai ilmalämpöpumput. Duunareiden asemaa heikentää suuryritysten voitonmaksimointi, alipalkkaus ja elinkeinorakenne, joka ei vastaa tulevaisuuden tarpeita, Modig sanoi.