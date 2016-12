Vasemmistoliitto uumoilee hallitukselta jo uutta leikkauslistaa

Vasemmistoliiton mielestä hallituksen ensi vuoden budjettiesitys ei tuo helpotusta Suomen ongelmiin.

– Perusporvarihallitus on epäonnistunut Suomen kannalta tärkeimmissä asioissa, talouskasvun vauhdittamisessa ja työllisyyden parantamisessa. Pitkäaikaistyöttömyyden hoidosta hallitus pitäisi laittaa häpeäpuuhun, vasemmistoliiton budjettivastaava Kari Uotila moitti puolueensa ryhmäpuheessa keskiviikkona eduskunnassa.

Uotilan mukaan Juha Sipilän (kesk.) hallituksen leikkauspolitiikka lisännyt eriarvoisuutta ja supistanut kotimaista kysyntää, mikä puolestaan on jarruttanut talouden elpymistä.

Veronkevennyksistä hyötyvät eniten suurituloiset, mikä ei ole oikeudenmukaista eikä kokonaistaloudellisesti viisasta.

– Hallituksen hehkuttama kilpailukykysopimus, jota monet aivan oikeutetusti kutsuvat palkansaajien kyykytyssopimukseksi, heikentää julkista taloutta pitkälti toista miljardia. Tämän loven paikkaamiseksi on sitten päätetty leikata eläkkeistä, työttömyysturvasta, koulutuksesta ja tutkimuksesta, Uotila sanoi.

Vasemmistoliitto ounastelee, että kun tämä budjetti on saatu käsiteltyä, eduskunnan eteen tuodaan pian uusi leikkauslista.

– Käytännössä lisäleikkauksista ilmoitettaneen ensi kevään kehyspäätöksen ja hallituskauden puolivälitarkastelun yhteydessä. Hallitus aikoo siis lykätä niiden julkistamisen kunnallisvaalien yli, Uotila arveli.

– Kyse on härskistä taktikoinnista. Me vaadimme, että kehyspäätös on pöydällä ennen vaaleja. Kansalaisten on voitava arvioida, millaiselle politiikalle he äänensä antavat, Uotila sanoi.

Hänen mukaansa vasemmistoliiton omassa vaihtoehtobudjetissa korostuu Suomen osaamisperustan vahvistaminen. Koulutukseen sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan puolue panostaisi yli puoli miljardia hallitusta enemmän.

Työllisyyttä vasemmistoliitto edistäisi muun muassa pienyrittäjäpaketilla, joka helpottaisi itsensätyöllistäjien ja pienten yritysten asemaa esimerkiksi tukemalla uuden työntekijän palkkausta ja nostamalla arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa.

Työvoima- ja yrityspalveluiden toimintaedellytyksiä vasemmistoliitto vahvistaisi 150 miljoonalla eurolla.

– Vaihtoehtobudjetissamme palkkatukea laajennetaan, ja sen rinnalle otetaan uusi nuorison työkokemustakuu. Työttömyysturvan ja asumistuen suojaosa korotetaan 500 euroon ja laajennetaan kattamaan kaikki tulolajit. Työmarkkinatuella opiskelu sallitaan kaikille, ja työn ja perhe-elämän yhteensovittamista helpotetaan, Uotila luetteli.

Uotilan mukaan vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetissa pysyvien tulojen ja menojen suhde on sama kuin hallituksen talousarviossa.