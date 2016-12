Vasemmistoliitosta vaatimus haudata "sitkeä zombi" lopullisesti

Asiasta uutisoi maanantaina Helsingin Sanomat. Hanna Sarkkisen mukaan hallintarekisteri pitää nyt haudata lopullisesti.

– Tämä omistusten salaamiseen tähtäävä sisukas zombi on kummitellut Suomessa jo useiden vuosien ajan. Nyt saatu komission linja toivon mukaan merkitsee, että se voidaan nyt haudata lopullisesti, hän sanoo.

– Hallintarekisteri helpottaisi omistusten piilottamista ja sitä kautta veronkiertoa, sisäpiirikauppoja, korruptiota ja talousrikollisuutta. Siksi sitä ei tule mahdollistaa Suomessa eikä sallia suomalaisten omistusten hallintarekisteröintiä ulkomailla. Hallituksen tulee vetää esitys hallintarekisteristä pois eduskunnasta, Sarkkinen vaatii.

Komission uusi kannanotto selkeyttää, että Suomen ei tarvitse mahdollistaa suomalaisten omistusten hallintarekisteröintiä kotimaassa eikä ulkomailla.

– Valtionvarainministeriön virkamiehet ovat kokoomus- ja keskustapolitiikkojen säestyksellä väittäneet, että EU pakottaa Suomen avaamaan hallintarekisteröinnin. Nyt on osoitettu, että se ei pidä paikkaansa. Jos hallintarekisteriä vielä edistetään, on hallituspuolueiden turha piiloutua EU:n selän taakse. Niiden on myönnettävä, että kyse on ihan kotimaisesta halusta sallia omistusten salaaminen, Sarkkinen sanoo.

Suhtautuminen hallintarekisteriin ei ole jakautunut puhtaasti hallitus-oppositiojaon mukaisesti. Sarkkinen kiitteleekin talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turusta (ps.) "ryhdikkäästä työstä hallintarekisterin estämiseksi".